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Duruşmaların ertelendiği tarih uzatıldı

Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.

NationalTurk 28/04/2020
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor.

120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu

Bakan Gül, “4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.” ifadelerini kullandı.

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