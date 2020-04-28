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Duruşmaların ertelendiği tarih uzatıldı
Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor.
120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu
Bakan Gül, “4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.” ifadelerini kullandı.
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