Ebedi kent Roma’dan izlenimler

Penceremden baktığımda, yandaki süpermarkette ne kadar sıra olduğunu görebiliyorum.

Kaldırımda 10 kişiden fazlası bekliyorsa, insanların tek tek içeri girmesine izin verildiği için bu yarım saatlik bir sıra demek.

Sıra azalınca ben de alışveriş yapmak için aşağı iniyorum.

Alışveriş sırası sakin ve düzenli. İnsanlar sohbet ederek başlarından geçen gerçeküstü olayları paylaşıyorlar. Stokçuluk veya panik alışverişi yapılmıyor. Tuvalet kağıdı reyonlarında bazı boşluklar var ama her şeyi bulmak mümkün.

Kentte otobüsler ve tramvaylar hâlâ çalışıyor. Fakat içlerinde yolcuya rastlamak kolay değil. Roma’nın kalabalık sokakları artık bomboş. Sokaklara yalnızca çok önemli nedenlerle çıkmaya izin veriliyor.

Polisler sokaklarda insanların belgelerini inceleyerek sokağa çıkma hakkı olup olmadığına bakıyor.

Koşuya çıktığımda beni durduran polisler, evimden 300 metreden fazla uzaklaşamayacağımı söylediler. Bu, savaş dönemlerinde görülebilecek türden bir önlem.

Turistlerin uğrak noktaları artık bomboş.

Buna yol açan felaketler olmasaydı Roma’nın güzelliğini bu kadar sakin bir şekilde izleyebilmek bir ayrıcalık olurdu.

Kaynak: BBC Türkçe