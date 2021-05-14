Netflix Fatih Terim belgeselini duyurdu! Ortalık karıştı…

Netflix açıklamasından sonra yarın oynanacak olan şampiyonluğu tayin edecek olan maçlardan 1 gün önce yapılan bu tanıtım sonrası Beşiktaş taraftarı Netflix’in Türkiye hesabını takipten çıkmaya başladı..

#netflixiptal tagı açıldı

#netflixiptal tagı açan Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı “Maçtan 1 gün önce belgesel tanıtımı yapan taraflı yayıncıyı protesto ediyorum.” dediler.

Netflix’ten gelen açıklamaya göre Fatih Terim’in belgeseli çekilecek. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, belgeselin yakında hazır olacağı belirtildi. Netflix’in paylaştığı gönderiyi alıntılayarak Fatih Terim; “Kameraları ve ışıkları hazırlayın, başlıyoruz” cevabını verdi.

Fatih Terim: “Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye, başlıyoruz.”

Son yıllarda, Netflix’in spor belgeselleri sevildi ve oldukça popüler hale geldi. Diğer büyük yapımlar arasında Sunderland ‘Til I Die ve Formula 1: Drive to Survive bulunuyor.

Fatih Terim: “Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye, başlıyoruz.”

Fatih Terim belgeseli ne zaman başlıyor?

Yapılan açıklamada net bir tarih verilmedi ancak yapımın yakın bir zamanda geleceği açıklandı. Netflix’in bu tarz spor yapımları yurt dışında yapılsa da ülkemizde yapılmamıştı. Belgeselin biyografi olacağı beklentiler arasında ancak hangi yılları ele alacağı şimdilik bilinmiyor.