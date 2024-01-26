Rio Karnavalı 2024: Leo Santana ilk kez sahneye çıkacak

Brezilyalının en ünlü şarkıcılarından Leo Santana, Rio Karnavalı’nda ilk kez sahneye çıkıyor.

Bahian şarkıcısı ilk kez Bloco da Gold’da sahne alıyor.

Primeiro de Março Caddesi 27 Ocak Cumartesi günü çok hareketli olacak. Bunun sebebi ise milyonların sevgilisi Leo Santana!

Santana, Bloco da Gold ile Rio de Janeiro Karnavalı’nda rüzgar gibi esmeye hazırlanıyor.

Toplantının sabah 7’de yapılması planlanıyor ve geçit töreni sabah 8’den 12’ye kadar gerçekleşecek.

Geçit töreninde Leo Santana’ya Ferrugem ve Marvvila özel performanslarıyla eşlik edecek.

Leo Santana gösteri ile ilgili olarak “Çok heyecanlıyım ve Altın Bloğun çekilmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle çok özel bir gün olacağına eminim. Çünkü arkadaşım Ferrugem yanımda olacak. İlk çıkışım için süper bir gösteri hazırlıyorum ve bu etkinlik için özel bir repertuarla yerli halkı ve turistleri sarsacağım” diyor.

Geçit töreninin repertuarında “Zona de Perigo”, “Posturado e Calmo”, “Golzinho Vermelho”, “Cama Repetida”, “Santinha” gibi şarkılar ve Bahialı şarkıcının diğer birçok hit parçası yer alacak.

Rio Karnavalı 2024: 10 megablokluk geçit töreni

Karnavalın bu yılki bölümünde megablokların sayısı artırıldı.

Rio’nun merkezindeki Primeiro de Março cadde pistinde 10 geçit töreni düzenlenecek.

İlk kez görücüye çıkan Altın Blok’a ek olarak, eğlence meraklıları, bu yıl Preta Gil’e saygı duruşunda bulunan Favorita bloğu Bloco da Lexa’nın keyfini çıkarmaya devam edebilecek.

Rio Karnavalı turları için WTS ile iletişime geçebilirsiniz

Rio Karnavalı 2024: Bu sene ziyaretçileri neler bekliyor?