The Weeknd konserleri 2026’ya damga vuracak!

Küresel süperstar The Weeknd, rekor kıran ve biletleri tükenen After Hours Til Dawn Stadyum Turnesi’nin 2026’da Meksika, Brezilya, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek bir dizi konserle uzatıldığını duyurdu.

Live Nation tarafından hazırlanan ve Nespresso sponsorluğunda gerçekleşecek olan bir sonraki tur, 20 Nisan Pazartesi günü Meksika’nın Mexico City şehrindeki Estadio GNP Seguro’da başlayacak ve Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Amsterdam, Milano, Londra, Madrid ve daha birçok yeri kapsayacak. Anitta, Meksika ve Brezilya konserlerinde The Weeknd’e eşlik ederken, Playboi Carti tüm Avrupa ve Birleşik Krallık konserlerinde sahne alacak.

The Weeknd Konserleri En Eşsiz Deneyimlerden

After Hours Til Dawn Stadyum Turnesi, The Weeknd’in beğeni toplayan albüm üçlemesini – “After Hours” (2020), Dawn FM” (2022) ve “Hurry Up Tomorrow” (2025) – kutluyor ve liste başı kataloğundaki hit şarkıları sergiliyor.

Kuzey Amerika ayağında, ABD ve Kanada genelinde seyirci ve hasılat rekorları kıran, çığır açan prodüksiyonu heyecan verici bir şarkı listesiyle birleştiren 40’tan fazla kapalı gişe stadyum konseri yer aldı. The Weeknd, New York, Denver, Santa Clara, Seattle, Edmonton, Montreal, Orlando, Arlington ve Houston’daki mekanlarda tarihin en çok hasılat yapan siyahi erkek sanatçısı oldu ve Boston, Denver, Edmonton ve Orlando’da bir R&B erkek sanatçısı için en yüksek seyirci rekorunu kırdı. Toronto’daki Rogers Centre’da, altı konserle tek bir turnede bir erkek solo sanatçı tarafından en çok konser verilen rekoru kırdı ve aynı zamanda Kanadalı bir sanatçı için de bu rekor anlamındaydı.

Los Angeles’ta, SoFi Stadyumu’nda en çok konser veren erkek solo sanatçı rekorunu kırdı. Teksas’ta ise bu yıl diğer tüm sanatçılardan daha fazla bilet sattı.

The Weeknd Turnesi Hakkında Bilgiler

After Hours Til Dawn Turnesi ilk olarak 2022’de başladı ve tarihin en büyük R&B turnesi haline geldi. Turne, son üç yılda dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri gezdi ve Kuzey Amerika, Avrupa, Birleşik Krallık, Güney Amerika ve Avustralya’da stadyum performansları sergiledi.

The Weeknd Biletleri

Meksika ve Brezilya konserleri için biletler, ilk olarak 8 Eylül Pazartesi günü satışa sunuldu. Avrupa ve Birleşik Krallık konserleri için biletler, ilk olarak 9 Eylül Salı günü yerel saatle 12:00’de sanatçı ön satışı ile başladı. Yerel saatle 17:00’de, ardından belirli pazarlarda yerel saatle 14:00’te Mastercard, 11 Eylül’de de Nespresso ön satışı yapıldı. 12 Eylül Cuma günü de biletler genel satışa sunuldu.

After Hours Til Dawn Turnesi 2026 Konserleri

20 -21 Nisan 2026 Mexico City, Estadio GNP Seguros

26 Nisan 2026 Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos

30 Nisan / 01 Mayıs 2026 Sao Paulo, Estádio MorumBIS

16-17-18 Temmuz 2026 Amsterdam, Johan Cruijff Arena

24-25-26 Temmuz 2026 Milano, Stadio San Siro

30-31 Temmuz / 01 Ağustos 2026 Frankfurt, Deutsche Bank Park

08-09-10 Ağustos 2026 Stockholm, Strawberry Arena

14-15-16-18-19 Ağustos 2026 Londra, Wembley Stadium

22-23 Ağustos 2026 Dublin, Croke Park

28-29-30 Ağustos 2026 Madrid, Riyadh Air Metropolitano

After Hours Til Dawn 2026 Turnesi kapsamında The Weeknd, FIFA Küresel Vatandaş Eğitim Fonu aracılığıyla dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim erişimi sağlamak için Global Citizen ile ortaklık kuracak. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile ortaklık kurarak, kuruluşun benzeri görülmemiş küresel açlık krizine verdiği yanıtı destekleyen XO İnsani Yardım Fonu’na fon sağlamaya devam edecek.

Avrupa genelinde satılan her biletten 1 €, Birleşik Krallık’ta 1 £ ve Meksika ile Brezilya’da 1 $ karşılığı bu iki kuruluşa bağışlanacak. Hayranlar ayrıca, Global Citizen ile aşırı yoksulluğa son vermek için harekete geçerek her turne tarihine bir çift ücretsiz bilet kazanma fırsatına sahip olacaklar.

The Weeknd Kimdir?

R&B ve pop müziğini iddialı bir geniş ekran lensinden geçiren The Weeknd, popüler müzik ve kültürü kendi kurallarıyla ele geçirdi. Multi-platin ve 7x Diamond sertifikalı yıldız, Spotify’da dünyanın en çok dinlenen sanatçılarından biri ve aylık 111 milyon dinleyiciye ulaşarak iki yılı aşkın süredir en yüksek aylık dinleyici rekorunu elinde tutuyor.

2023 yılında Guinness Rekorlar Kitabı onu “Dünyanın En Popüler Sanatçısı” olarak adlandırdı. 2020 albümü “After Hours”, tüm zamanların en çok dinlenen R&B albümü sıralamasında 1 numara olurken, 2016 albümü “Starboy” 2 numarada yer aldı.

Rekor kıran teklisi “Blinding Lights”, RIAA’dan Diamond sertifikası aldı ve tüm zamanların yeni 1 numaralı Billboard Hot 100 şarkısı seçilerek Chubby Checker’ın 1960 hiti “The Twist”i geride bıraktı.

Etkileyici müzik istatistiklerinin yanı sıra, Emmy ve Oscar adaylıkları da bulunan sanatçı, TIME, Vanity Fair, W, Forbes, Variety, Rolling Stone, Esquire, Harper’s Bazaar ve GQ dergilerinin kapaklarında yer aldı.

Televizyon performansları arasında SNL, 2020 Super Bowl, Jimmy Kimmel Live, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, MTV VMA’lar, Grammy’ler ve AMA’lar yer alıyor. 2022’de, Universal Studios Halloween Horror Nights’ta üç tehditkar labirentten ilki sahnelendi. 2022-2024 dünya stadyum turnesi biletleri neredeyse yarım milyar dolar kazandı ve daha fazla konser tarihi bekleniyor.

The Weeknd, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) için İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor ve BMAC tarafından Yılın İnsani Yardımseveri seçildi. 2020’den bu yana çeşitli hayır kurumlarına 9 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Bu bağışların 2 milyon doları, Etiyopya’nın en gıda güvenliği olmayan bölgelerinde WFP’nin acil gıda ve beslenme yardımını desteklemek için, 4,5 milyon doları ise WFP’nin, Dünya Gıda Programı ABD ile ortaklaşa kurduğu XO İnsani Yardım Fonu aracılığıyla Gazze’deki ailelere 18 milyondan fazla ekmek sağlamasına yardımcı olmak için ayrıldı.

2020 Super Bowl da dahil olmak üzere dünya çapında en büyük festivallerde ve stadyumlarda sahne alarak sürekli rekor kıran listeleri, satışları ve dinlenme oranları ve gizemli halk kişiliği, The Weeknd’i 21. yüzyılın en etkileyici ve önemli sanatçılarından biri olarak sağlamlaştırıyor.

