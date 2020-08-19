Açıklama Sonrası Petkim ve Tüpraş Hisseleri Coştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cuma günü bir müjde vereceğiz” açıklamasıyla piyasaları hareketlendirdi. BİST yüzde 2 yükselirken dolar, euro ve altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

BIST yüzde 2’yi aşan primle 1,115 seviyesine yükseldi. Açıklamanın Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz bulunduğuyla ilgili olacağı yönündeki dedikodularla birlikte Petkim ve Tüpraş hisselerinde büyük hareketlilik yaşandı.

Petkim hisseleri yüzde 10 artış gösterip devre keserken Tüpraş hisseleri de yüzde 8 değer kazandı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde “Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” dedi.