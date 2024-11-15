Bakan Şimşek: Çalışanlarımızı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini ve bu konuda yorum yapmasının doğru olmayacağını belirtti. Şimşek, “Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyettir ve asgari ücreti belirlemek amacıyla yılda en az bir kez toplanır. 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere komisyonun Aralık 2024’te toplanması planlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız.” açıklamasında bulunmuştur.

2025 Yılı Asgari Ücret Tahminleri

2025 yılı asgari ücretine ilişkin çeşitli tahminler bulunmaktadır. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon tahmininin %41,5 olarak revize edildiğini belirterek, bu tahmine dayanarak 2025 yılı asgari ücretinin 24.058 TL olacağını öngörmüştür.

SGK Uzmanı Murat Bal ise, 2025 yılı için asgari ücret zammının enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini ve yeni asgari ücretin 25 bin TL civarında olması gerektiğini belirtmiştir. Ancak, genel beklentinin 21-22 bin TL seviyelerinde bir zam olduğuna dikkat çekmiştir.

Yapay zeka tahminleri de asgari ücretin 2025 Ocak ayında 22 bin TL ile 25 bin TL arasında olabileceğini öngörmektedir. Bu tahminler, yüksek enflasyon ortamında alım gücünü destekleyici bir zam yapılacağı varsayımına dayanmaktadır.

İktidarın enflasyon rakamlarına göre zam yapması durumunda yaklaşık 3 buçuk milyonEmeklinin maaşının aynı kalacağı ortaya çıktı.

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