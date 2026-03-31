Et piyasasına büyük operasyon! 8 ilde 30 şüpheli gözaltında

Et piyasasında fiyatları yapay şekilde yükselttikleri, satışı bilinçli olarak daralttıkları ve halk sağlığını tehdit eden bozulmuş etleri piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, haklarında işlem yapılan 33 şüpheliden 30’u gözaltına alındı. Dosyada, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinin önceden sızdırıldığı iddiası da dikkat çekti.

Soruşturma CİMER başvuruları ve ihbarlarla başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’nun açıklamasına göre süreç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan başvurular ve sosyal medya paylaşımları üzerine başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın suç duyurusunun ardından Genel Soruşturma Bürosu tarafından dosya açıldı.

Et fiyatlarında olağanüstü yükseliş tespit edildi

Soruşturma kapsamında, ülke genelinde 2025 yılı ekim ayı sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, bazı besici grupları tarafından manipüle edilerek olağanüstü biçimde yükseltildiği belirlendi.

Ayrıca karkas et tedarikçisi firmaların, “elde mal yok” ya da “kesime hayvan gelmedi” gibi gerekçelerle arzı kısıtladıkları ve satışı fiilen durdurdukları tespit edildi.

Hastalıklı etlerin piyasaya sürüldüğü iddiası

Dosyadaki en çarpıcı başlıklardan biri de hastalıklı hayvanların kesilmesi yoluyla bozulmuş etlerin piyasaya sürülmesi oldu. Soruşturma makamları, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu sürecin somut delillerle ortaya konulduğunu bildirdi.

Kamu görevlileri de dosyada

Farklı illerde faaliyet gösteren büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin eylemleri; iletişimin dinlenmesi, alınan beyanlar ve diğer delillerle belirlendi. Şüphelilerin bu faaliyetleri örgütlü şekilde yürüttükleri değerlendirilirken, “nitelikli dolandırıcılık”, “fiyatları etkileme”, “mal ve hizmet satımından kaçınma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçlarının işlendiği tespit edildi.

Soruşturmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi hakkında da işlem başlatıldı.

8 ilde eş zamanlı baskın

Başsavcılık, Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya’da toplam 33 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheliden 30’u yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli aranıyor

Operasyonda yakalanamayan 3 şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın yalnızca mevcut şüphelilerle sınırlı olmadığını, halk sağlığıyla oynadığı belirlenen ya da belirlenecek herkes yönünden titizlikle devam ettiğini açıkladı.