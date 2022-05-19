Hürser Tekinoktay: “Avrupa’da bir takımda gözüm var”

Beşiktaş JK eski Başkan Adayı Hürser Tekinoktay”Avrupa’da bir takım satın almak ve Şampiyonlar Liginde bir peri masası hikayesi yazmak” olduğunu ifade etti. Tekinoktay daha önce böyle bir teşebbüsün olduğunu söylerken sürecin devam ettiğini belirtti. Ancak takımın ismini gizli tuttu.

Hürser Tekinoktay başkan adaylığı yarışındayken de Milan’ın Zlatan transferinde yaşı nedeniyle vaz gezmesi halinde Zlatan Ibrahimçoviç’i hemen Beşiktaş’ın alması gerektiğini ve bunun çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etmişti..

Kartal Haber Murat Topçu’nun ropörtajının tamamı:

Murat Topçu: Sayın Hürser Tekinoktay kendinizden bahseder misiniz? Hürser Tekinoktay kimdir?

Hürser Tekinoktay: Sportif olarak bakarsanız, ‘Beşiktaş Altyapısı’ndan yetişen futbol antrenörüdür’ diyebilirsiniz… Spor dışında da uzun yıllar Turizm alanında da deneyimleri olan bir Beşiktaşlı…

Murat Topçu: Son iki seçimde Beşiktaş’ta başkanlığa aday olmuştunuz. Mayıstaki seçimde aday olmayı düşünüyor musunuz?

Hürser Tekinoktay: Biri olağan, biri olağanüstü olmak üzere 5 ay içinde değerli arkadaşlarımla birlikte iki seçime girdik, kazanamadık. Bugün gelinen noktada herkesin, hem kültürel, hem sportif, hem de Beşiktaşlılık olarak tatsız, kaygı verici mutsuz ortamını yaşayabileceğimizi o gün bazı kişilere ifade etmeye çalışmıştık. ‘Ama demek ki anlatamadık’ diyeceğim ama bazıları da anlatmak istediklerimiz anlamak da istemediler muhtemelen.

Şimdi gelinen nokta; Beşiktaş tarihinin en kritik seçimidir. Kaybetmek riski % 50 bile varsa tüm Beşiktaşlıların çok dikkatli olunması gereken bir seçim dönemidir. Burası iyi değerlendirilemezse buna alet olmak Beşiktaş’a yapılacak en büyük kötülük olur. En azından bizim deneyimimiz bunu gösteriyor.

Bu nedenle 2022’nin ilk günleri camiada her zaman sorumluluk almış deneyim sahibi ve sözüne güvenilir değerli Beşiktaşlıların birleşerek tek bir liste ile girmeleri için bir çağrıda bulunmuştuk. Netice de gelinen durumdan hiç bir Beşiktaşlının memnun olmadığı bir aşikardır, böyle bir oluşumu desteklemek de bizim vazifemizdir.

Ön önemlisi bu camia mevcut başkan ile bir dönem daha geçirirse korkarım bir daha maddi ve manevi olarak telafisi mümkün olmayacak bir sürü şey ile karşılaşılacaktır.

Murat Topçu: Sizce Beşiktaş nasıl başarılı olabilir? Beşiktaş Kulübü’nün borçları çok yüksek. Mali tablo nasıl düzeltilebilir?

Hürser Tekinoktay: Bakın burası tüm gelir ve giderlerinin ağırlıkla futbol üzerine olduğu bir spor kulübüdür. Futbolun kendine özgü bir ekonomisi vardır. Üretim vardır. Pazarlaması vardır, başarı algoritması vardır. Dışardan basit gibi gözüksede futbolun kendi dinamiğini bilmeyenler için buradan olumlu netice alınması mümkün değildir.

“Futbol katma değer yaratılması gereken bir uzmanlık alanıdır.”

Gelinen noktada zaten tam da budur.

Futbolun kendi için de iktisadi ve ekonomisi farklıdır…

En önemliside her sektörde olduğu gibi katma değer yaratılması gereken bir uzmanlık alanıdır.

Böyle bir deneyimi olmayan birisi bir futbol kulübünü yönetemez.

Yönetirse bu kriterlere haiz olan Süleyman Seba’dan bu kriterlerin hiç birine haiz olmayan; Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi ile borçsuz bir kulüpten 22 yılda 5 katrilyon borca ulaşmış bir kulübe dönüşürüsünüz. Üstüne bir de demir-çelikçiler, ytongçular, inşaatçılar, mütahitler ve bunun gibi iş adamlarıyla sistem iflas eder.

Tüm projeler ve kaynaklar heba olur. Üstüne elinizde Futbol AŞ’de bulunması gereken öz sermayeniz olan bonservisiniz bile kalmaz…

Netice itibariyle futbolun kendine özgü üretim, maliyet, verimlilik algoritmaları olan endüstriyel bir yapısı vardır.

Buna haiz olan bir futbol işletme modelini kurarsanız mali tablo çok kısa bir sürede düzelir ve büyük karlılığa geçer… Nitekim tüm Avrupa’da bu başarı oranı % 70’lerin üstündedir. Ancak özelikle bizim gibi tarihsel ve sosyolojik yapısı olan kulüplerde bu oran % 90’lara çıkmaktadır.

“Futbolda ihracatı artırmak zorundasınız”

Özelikle BJK bir kaç yıl önce bir takvim yılında Şampiyonlar Ligi’nde 150 milyon eurolara varan ilave bütçe geliri yaratmıştır.

Dövizin şu anda ülkemizde böyle bir kur artışı olduğu zamanda TL. olan borçlarınız çok çabuk kapanabilir.

Şampiyonalar Liginden yaratılan bu emsal 150 milyon euro gelir yaklaşık mevcut yönetimin 19 yıllık aldığı borç miktarına bugünün kuru ile eşittir.

Beşiktaş’ın ülkemizde yaşanan bu döviz ve kur politikası neticesinde ihracatını artırması güncel planı olmalıdır. İhracatı da Futbolda 2 şekilde yaparsınız;

1- Sportif başarı

2- Ürettiğiniz ve düşük maliyetle scout yaptığınız insan/sporcu yatırımları ile

Murat Topçu: Beşiktaş’ı sizce kim veya kimler yönetmeli?

Hürser Tekinoktay: Öncelikle liyakat, şeffaflık, dürüstlük söze güven, hem futbolu hem Beşiktaş’ı yönetmek için ilk prensip olmalı. Yukarıda dediğim özeliklere sahip olan insanlar ise sportif başarıyı istikrarlı hale getirip, ekonomik yapıyı da kısa zamanda düzeltebilir. Bunlar tercih sebebi olmalıdırlar.

Murat Topçu: Bundan sonraki dönemde hedefleriniz nelerdir ?

Hürser Tekinoktay: Futbolda mutlak Şampiyonlar Ligi’nde yarışmak isteyen bir temel içgüdüm var 🙂

Ara verdiğim antrenörlük hayatıma meşhur Fulya Davası yüzünden dönemedim…

Devam etseydim, o kulvarda teknik adam olarak yarışacağıma emindim.

Bunu Beşiktaş’ta başkan olarak yapmak çok isterdim. Nasip olmadı.

Hedef: Şampiyonlar Ligi

Şu andaki temel hedefim ise;

Daha önce 2019 yılında şirketimizin talip olduğu (ismi şimdilik saklı kalsın) yurt dışındaki bulunan bir kulübü satın almak. O zaman ülke olarak biraz siyasi yapımız uymadı, bize vermeği kabul etmediler. Ama inşallah bundan sonra bunu başarabilir veya yabancı bir şirket yapısıyla bunu başarıp bir peri masaları hikayesi yazarız. Bundan sonraki futboldaki hedefim bu diyebilirim.

Genel olarak bakıldığında Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi geçen sezon 2 kupanın yanısıra Süper Kupa’yı da kazandı. Beşiktaş’a 3 kupa kazandırdığı için başarılı mı diyeceğiz?

Bu saydığınız başarıları ne yazık ki Çebi kazanmadı, Beşiktaş kazandı. Aynı yıllarca kazandığımız başarılar gibi…

Özelikle Beşiktaş’ın temel kodları kazanma arzusu, öz kaynağı ve bunların temsilcisi olan Sergen Yalçın ve arkadaşları ve futbolcuların olduğu ekip bunu tek başına kazandı…

Hani Ahmet Nur Çebi’nin sözcülerine söylettiği gibi başkan maaşları zamanında ödemeseydi ne olacaktı diyorlar ya…

O öyle değil başkan maaşları Ziraat Bankası’ndan bizim gelirlerimiz temlik ederek yaptığı kredi yapılandırmasıyla ödedi. Parayı Beşiktaş ödedi.

Bundan sonra faiz batağına sokup borçlandırdıkları paraları da Beşiktaş ödeyecek. Biz ödeyeceğiz…

Şayet Çebi 2.6 milyar ile aldığı borcu bıraktığı zamanki çıkacak farkı cebinden ödeyecekse amenna sorun yok…

Ama ödeyebileceğini de sanmıyorum. Yarısını bile ödemesine biz kendi adımıza razıyız. Ona ve ona oy verenlere bunu sormak lazım parası varsa bize uğrattığı zararın ne kadarını kasaya geri koyacak?

Murat Topçu: Buradan büyük Beşiktaş taraftarlarına ne mesaj vermek istersiniz?

Hürser Tekinoktay: Kimse Beşiktaş’tan zengin değildir. Kimse Beşiktaş’tan güçlü değildir. Stada gidin Beşiktaş’a sahip çıkın… Özelikle de gençler kendi biletinizi kendiniz alın, özgür ve hür olun…

Murat Topçu: Bizi kırmayıp sorularımızı içtenlikle yanıtladığınız için, şahsım ve Kartalhaber Ailesi olarak teşekkür eder, bundan sonraki yaşamımızda başarılar dilerim.

Hürser Tekinoktay: Bende çok teşekkür ederim, tüm arkadaşlarınıza ve tüm Beşiktaşlılara sevgilerimi saygılarımı sunarım…

Kaynak : Futbolistan

Beşiktaş’ın 2019 yılında yapılacak olağan seçim kongresinde başkanlık için sürpriz bir isim ön plana çıkmıştı.