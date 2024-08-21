Ekonomi

Mehmet Şimşek istifa etti haberleri hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine dair çıkan haberler yalanlandı!

NationalTurk21/08/2024
138 Bir dakikadan az
Mehmet Şimşek İstifa mı etti?
Mehmet Şimşek İstifa mı etti?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmek istediğine dair haberlerin ardından konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Merkezden yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir” denildi.

Gazeteci yazar Erol Mütercimler YouTube kanalında “Mehmet Şimşek, 2 hafta önce istifa etmiş ancak Cevdet Yılmaz araya girip ikna etmiş. Sebebi ise zenginlerin vergilerinin affedilmesiymiş.” iddiasında bulunmuştu.

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NationalTurk21/08/2024
138 Bir dakikadan az
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