Memur ve emekli maaşlarına 2026-2027 zam oranları kesinleşti

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun aldığı kararlarla netleşti. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hükümetin sunduğu teklif aynen kabul edilerek, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak maaş artış oranları belirlendi. Buna göre 2026’da memur maaşlarına yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’de ise ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 oranında zam yapılacak. Karar, toplu sözleşme hükmünde olduğu için itiraz hakkı bulunmuyor.

2026 ve 2027 zam oranları kesinleşti

Toplantıda, kamu işveren heyetinin sunduğu teklif kabul edilerek 2026-2027 döneminde uygulanacak zam oranları belirlendi. Bu karar, memur maaşları ve emekli aylıklarının önümüzdeki iki yıllık mali çerçevesini ortaya koydu.

Taban aylığa 1000 lira artış değişmedi

Kamu İşveren Heyeti’nin 2026’nın ilk altı ayı için taban aylığa verdiği 1000 liralık artışta değişiklik yapılmadı. Böylece taban aylık düzenlemesi sabit kalmış oldu.

Yabancı dil tazminatında yüzde 100 artış

Memurların uzun süredir beklediği yabancı dil tazminatında önemli bir iyileştirme yapıldı. Karar doğrultusunda tazminat ödemeleri yüzde 100 artırıldı.

Güvenlik görevlilerine bayram mesaisi

Kamuda görev yapan özel güvenlik personelinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira ödenmesi kararlaştırıldı.

Engelli çocuk yardımı ödeneğine ek artış

Memurlara ödenen ve yüzde 50 artırımlı olan engelli çocuk aile yardımı ödeneği, yüzde 10 oranında daha yükseltildi.

58 madde üzerinde uzlaşı sağlandı

Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında genele ilişkin 58 madde üzerinde uzlaşıya varıldı. Kurul bu maddeleri oy birliğiyle kabul etti.

