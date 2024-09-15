MG’nin turbo hibrit motorlu Yeni HS modelinin ön satışına başlandı!

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesinde yer alan ve Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, Yeni HS modelinin 1000 kilometreyi aşan menzili ve turbo motoruyla yeni bir dönem başlatacak şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunun ön satışına başladı. İlk teslimatlar sonrası ekim ayında Türkiye’de yollara çıkmaya başlayacak yeni nesil MG HS’in ülkemizde satış fiyatı 2 milyon 90 bin TL olarak açıklandı. Yeni HS PHEV uzun menzili, yüksek kapasiteli bataryası, turbo motoru, büyüyen boyutlarıyla ve SAIC’in teknoloji gücünü yansıtan özellikleriyle öne çıkıyor. Hiç yakıt harcamadan %100 elektrikli olarak 100 kilometre üzerinde yol katedebilen yeni SUV modeli, 1000 kilometreyi aşan karma menzili ile bir teknoloji harikası olarak öne çıkıyor. Dünya standardı olan WLTP kriterlerine göre uygun kullanımda 100 km’de 0.54 litre olan yakıt tüketimi ile ülkemizde hibrit modeller arasında şimdiden tahta çıkmaya hazır olan iddialı model, ilgi çeken tasarımı ve fark yaratan motor teknolojisiyle rakiplerinden ayrılıyor.

MG’nin yeni modeli Yeni HS, ekim ayında satışta olacak

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, yeni nesil HS PHEV modelini ekim ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanırken, yeni modelin 2 milyon 90 bin TL’den ön satışına başladı. “Hibritin Turbosu” olarak öne çıkan iddialı model, 100 km üzerinde hiç benzin harcamadan elektrikli motorla yol alması, toplamda 1000 km’yi aşan menzili, turbo hibrit motoru ve ultra düşük yakıt tüketimi ile fark yaratacak. SAIC Londra Dizayn Ofisi’nde geliştirilen, MG’nin teknoloji harikası Yeni HS PHEV, yeni ön ızgarası ve daha ince farları ile SUV dizaynına daha teknolojik bir görünüm kazandırıyor. Diğer taraftan farları birbirine bağlayan merkezi siyah panel yeni otomobilin genişliğini vurguluyor. Arkada ise ön farların tasarımını yansıtan LED stop lambaları merkezi bir motifle birbirine bağlanırken, özellikle geceleri dikkat çeken X şekli özgün bir ışık imzası oluşturuyor. MG’nin yeni nesil tasarım dilini yansıtan Yeni HS PHEV, 1.890 mm genişlik ve 4.670 mm uzunluk sunuyor. Modelin aks mesafesi de artarak 2.767 mm’ye ulaştı ve böylece daha da geniş bir iç mekana kavuştu.

Şehirde Benzin Harcamıyor, 1000 km’den Uzun Mesafeyi Durmadan Katediyor

Yeni HS PHEV, 21.4 kWsa kapasiteli bataryası ve 55 litre yakıt deposuyla 1000 kilometre üzerinde menzile zorlanmadan ulaşıyor. Onu rakiplerinden üstün kılan en önemli özelliği, 100 kilometreyi aşan mesafeyi hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli olarak katedebilmesi. Böylece şehir içinde hiç yakıt harcamadan %100 elektrikli olarak, uzun yolda ise menzil endişesi olmaksızın benzinli olarak kullanılabiliyor. Yeni HS PHEV, ultra verimli hibrit sistemiyle, 100 km’de yalnızca 0.54 litre yakıt tüketimiyle rakipsiz bir değer ortaya koyuyor.

Yeni Nesil Yazılım ve Turbo Hibrit: Tutumlu Performans Canavarı

Yeni nesil yazılımı sayesinde, 145 PS gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 PS’lik elektromotoru kombine çalıştırıyor. İki motorun seri veya paralel çalışmasını sağlayan, sürücünün ihtiyacını anlayarak motorların birbiriyle ilişkisini optimize eden yazılım SAIC mühendisleri tarafından geliştirildi. Güç ihtiyacı olduğunda bir performans canavarına dönüşen otomobil, gündelik kullanımda ise şaşırtıcı bir ekonomi sağlıyor. İki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üreten araç, 6.9 saniye içinde 0-100 km hıza ulaşmayı başarıyor.

Premium ve Sade Tasarım, Mükemmel Sürüş Keyfi, Sessiz İç Kabin

SAIC Design Londra tarafından Avrupa müşterilerinin beklentilerine göre hazırlık yapılmış ve daha büyük hacim, işlevsellik, konfor, sade ve şık bir tasarım dili hedeflenmiş. 19 inç elmas kesim alaşımlı jantları, aerodinamik ve keskin yan silüeti, ön ve arka modern far grubuyla çok dinamik görünüme sahip yeni HS, içerde yalın ve sofistike dizayn anlayışıyla siyah ve taba olmak üzere iki farklı iç renk ile tercih edilebiliyor. Premium his yaratan malzemeler, sadeliğin önde tutulduğu tasarım diliyle yalınlığı önemseyen müşteriler hedeflenmiş.

Zengin ve Yüksek Teknolojik Donanım Seviyesi

İddialı model, yeni ve hızlanan yazılımıyla, her biri 31.2 cm iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş ekran (12.3 inç 2 ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, otomatik bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılmış. Üstün teknoloji ürünü yenilikçi modeli ile MG, üstelik araç dışına elektrik verebilmeyi mümkün kılan V2L Enerji Paylaşım Özelliğini ilk defa bir hibrit modelinde sunuyor.

GSR2 ile Tam Uyumlu Üst Seviye Geliştirilmiş Güvenlik Özellikleri

HS PHEV, sunduğu yüksek güvenlik önlemlerinin yanı sıra yarı otonom sürüşe imkan tanıyor. Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Aktif Acil Durum Freni, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Desteği, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Monitörü, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafikte Sürüş Sistemi başta olmak üzere gelişmiş MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri’ni standart olarak sunuyor.

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