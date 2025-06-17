Özgür Özel: Asgari ücretliye ara zammı ya alacağız ya vermeyenleri göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, temmuz ayında asgari ücrete seyyanen zam yapılması için mücadele çağrısını yineledi. Hayat pahalılığına ve enflasyondaki artışa dikkat çeken Özel, iktidarın verdiği sözleri tutmadığını savundu. Asgari ücretliden kamu emekçisine kadar herkesin maaş kaybı yaşadığını belirten Özel, “Bu ülkedeki insanların seyyanen zam alması da, ara zam alması da analarının ak sütü gibi helaldir” dedi.

Asgari ücret ve kamu zamları için çağrı

Özgür Özel, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, hedeflenen enflasyonla hesaplanan zam oranlarının çalışanların cebinden para çaldığını söyledi. Asgari ücretin alım gücünün hızla düştüğünü ifade eden Özel, temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini vurguladı. Kamu emekçilerinin taleplerinin ise karşılık bulmadığını ifade eden Özel, hükümetin teklif ettiği yüzde 16’lık zammı “komik” olarak nitelendirdi.

“Mazot 50 lira oldu, artık 1 litre bile alınamıyor”

Mazota gelen zamların hayatın her alanına yansıdığını dile getiren Özel, hükümetin ekonomik vaatlerini de sert sözlerle eleştirdi. “2018’de ‘Verin yetkiyi, görün etkiyi’ diyen Erdoğan’ın ekonomi politikalarının geldiği noktadayız. Bugün 50 liraya 1 litre mazot bile alınamıyor” ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmalarına tepki: Bu kadar zulüm olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına da değinen Özel, gözaltına alınan kişilerin adaletsizce muameleye maruz kaldığını belirtti. İsim vermeden yaşananlara “zulüm” diyen Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi bu zulme asla sessiz kalmayacak” diyerek meydanlarda mücadele edeceklerini söyledi.

“Tuz kokmamış, kokmuş şeyi tuzlukla yutturmaya çalışıyorlar”

Yargıdaki bazı isimleri hedef alan Özel, Akın Gürlek’i lüks yaşantısı ve usulsüzlük iddiaları üzerinden eleştirdi. Gürlek’e ilişkin belgelerin ellerinde olduğunu söyleyen Özel, “İnkar etsin, açıklamayı bekliyorum” diyerek meydan okudu.

“Temiz siyaset sözü veriyorum”

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak konuşmasına başlayan Özel, dürüst ve temiz siyaset vurgusu yaparak “100 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız” dedi.

