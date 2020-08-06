Piyasalar Durulmuyor! MB’den Son Dakika Açıklaması

Piyasalar çalkantılı bir gün geçirirken ABD doları 7.29 ile tarihi rekorunu kırdı. Euro da rekorlarını devam ettirerek 8.68 liraya kadar yükseldi. Gelişmelerin ardından Merkez Bankası ilk açıklamasını yaptı.
Bankadan yapılan yazılı açıklama şöyle;
“Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.
Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.”