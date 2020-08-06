Piyasalar Durulmuyor! MB’den Son Dakika Açıklaması

Piyasalar çalkantılı bir gün geçirirken ABD doları 7.29 ile tarihi rekorunu kırdı. Euro da rekorlarını devam ettirerek 8.68 liraya kadar yükseldi. Gelişmelerin ardından Merkez Bankası ilk açıklamasını yaptı.

Bankadan yapılan yazılı açıklama şöyle;