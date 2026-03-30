Ticaret Bakanlığı’ndan İsrail hakkında net açıklama!

İsrail ile ticaretin devam ettiği yönündeki tartışmalar sürerken, Ticaret Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla İsrail ile ticaretin tüm kalemlerde tamamen durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, gümrük sisteminin kapalı olduğu vurgulanırken, bu tarihten sonra İsrail’e yönelik hiçbir gümrük beyannamesinin tescil edilmediği ve Türkiye’ye ulaşan herhangi bir İsrail sevkiyatının da bulunmadığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ticaret sıfırdır

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı CHP milletvekillerinin ortaya attığı “İsrail ile ticaretin sürdüğü” yönündeki iddiaların yalan olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 Mayıs 2024’te aldığı kararla birlikte İsrail’e yönelik ihracat, ithalat, serbest bölge ve transit ticaretin tamamen durdurulduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi istatistikleri ve devlet kurumlarının açıklamalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı milletvekillerinin İsrail İstatistik Kurumu’na itibar etmeyi tercih ederek ortaya attıkları ‘İsrail ile ticaretin sürdüğü’ iddiaları yalandır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 Mayıs 2024’te almış olduğu kararla, tam 23 aydır Türkiye’den İsrail’e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, serbest bölge ve transit ticaret tamamen durdurulmuştur. Hatta Türk bayraklı ve İsrail bayraklı hava ve deniz ulaştırması bile yapılmamaktadır. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Gümrük sistemi kapalıdır. 2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi, veyahut İsrail’den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır.”

Filistin’e yönelik sevkiyat vurgusu

Açıklamada, Filistin’e gönderilen ürünlerle ilgili de ayrı bir başlık açıldı. Bakanlık, Filistin topraklarına yönelik sevkiyatların, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın yazılı onayıyla ve yalnızca Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu çerçevede, 7 Haziran 2024’te Filistin Hükümeti ile yapılan resmi anlaşma gereği sevk edilen malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığının da defalarca açıklandığı belirtildi.

“Filistin’in can damarını kesmeye çalışma çabası”

Bakanlık, Filistin topraklarıyla yapılan aylık 50-60 milyon dolar civarındaki ticaretin, Filistin’in limanı ve gümrüğü bulunmadığı için İsrail’in iki limanı üzerinden yapıldığını ifade etti. Bu durumun bilinmesine rağmen, söz konusu sevkiyatların İsrail’e yapılıyormuş gibi gösterilmesinin iftira olduğu savunuldu.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Filistin’e yapılması zorunlu düşük rakamlı ihracatı da İsrail’e yapılıyor diye iftira atarak, Filistin’in can damarını kesmeye çalışma çabası içindedirler.”

“13-14 milyar doları aşkın ihracattan feragat edildi”

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin 7 Ekim 2023 öncesinde aylık ortalama 600-700 milyon dolar ihracat yaptığı İsrail’e, son iki yıldır ekonomik ve ticari ambargo uyguladığını belirtti. Bu süreçte Türkiye’nin toplam 13-14 milyar doları aşan ihracattan, Filistin davasına destek için feragat ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Gazze’ye ve Filistin halkına yönelik yardım konusunda en aktif ülkelerden biri olduğu da vurgulandı.

“İftiracılarla mücadele etmeye devam edeceğiz”

Bakanlık, İsrail ile ticaretin sürdüğü yönündeki iddiaların Türkiye’nin politikalarını itibarsızlaştırmayı amaçladığını savunarak, bu içeriklerin İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

Açıklamanın son bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

“Filistinli vatandaşların yaralarının sarılması, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye, bu çerçevede hem İsrail’in manipülasyonları hem de ona hizmet eden içerideki iftiracılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

