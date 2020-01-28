Ekrem İmamoğlu kayak tatilinde

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından şehri ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra Erzurum’a geçerek Palandöken’de kayak yaptı.

Twitter adresinden kayak yaparken ailesiyle birlikte fotoğraflarını paylaşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum”