Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti kurucularından olan bir ismin kendisini arayarak Emin Çölaşan’ın FETÖ davasında ceza almasına tepki gösterdiğini söyledi. Zeyrek, kendisini arayan ismin “Emin Çölaşan mı FETÖ’ye destek vermiş? Külahıma anlatsınlar” dediğini aktardı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Sözcü gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan ‘FETÖ’ye yardım’ davasına değindi.

Dava kapsamında verilen cezalara AK Parti kurucularından bir ismin tepki gösterdiğini söyleyen Zeyrek, söz konusu isimle ilgili olarak “Geçmişteki sohbetlerimizde hem imam hatipli oluşuyla, hem Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinden mezun olmakla övünüyordu. Hoşgörüsü, vicdanlı duruşu, insan hakları konusundaki hassasiyeti nedeniyle diyaloğumuz hep sürdü” dedi.

Zeyrek, yazısında kendisini arayan AK Parti kurucusunun “Yıllarca FETÖ ile mücadele etmiş Emin Çölaşan’ı, Necati Doğru’yu, SÖZCÜ’yü FETÖ’ye destek vermekle suçluyorlar. Bir vicdanlı AK Partili de çıkıp bu karara karşı çıkamıyor. Emin Çölaşan mı FETÖ’ye destek vermiş? Külahıma anlatsınlar” dediğini aktardı.

Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Telefonu açtığımda öfkeli bir sesle karşılaştım.

‘İnsanın isyan edesi geliyor’ diye başladı.

Arayan, 2000’lerin ilk yıllarından, AK Parti’nin kurucuları arasında yer aldığından beri tanıdığım biriydi.

Geçmişteki sohbetlerimizde hem imam hatipli oluşuyla, hem Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinden mezun olmakla övünüyordu. Hoşgörüsü, vicdanlı duruşu, insan hakları konusundaki hassasiyeti nedeniyle diyaloğumuz hep sürdü.

Son zamanlarda partinin gidişatından hep şikayet ediyordu ama dün sesi farklı geliyordu:

‘Emin Çölaşan mı FETÖ’ye destek vermiş? Külahıma anlatsınlar.’

‘Benim telefonum dinleniyordur. Sakin ol’ diye espri yaptım.”

FETÖ’ye yardım davası

Sözcü gazetesinin yazar ve yöneticilerine yönelik açılan ‘FETÖ’ye yardım’ davasında mahkeme, Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz’a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli’ye ya 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişti.

Karar göre gazetenin yurt dışında yaşayan patronu Burak Akbay’ın dosyası da ayrılmıştı.