Halkidiki’de ev sahibi olmanın avantajları: Paliouri Villaları yatırımcıların gözdesi

Ev sahibi olmak, yalnızca barınma ihtiyacını karşılamaktan çok daha fazlası. Yunanistan’da bir mülk edinmek, uzun vadeli yatırım fırsatları, ekonomik güvence ve yaşam kalitesi anlamına geliyor. Özellikle Halkidiki bölgesi; denizi, tarihi mirası ve turizm potansiyeliyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bölgedeki lüks konut projeleri arasında öne çıkan Paliouri Villaları ise yatırımcıya hem prestij hem de kazanç sağlayan özel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Halkidiki’de yatırımın cazibesi

Halkidiki, Kuzey Yunanistan’ın en değerli kıyı bölgelerinden biri. Altın kumsalları, berrak denizi ve tarihi dokusuyla her yıl artan turizm talebine ev sahipliği yapıyor. Gayrimenkul fiyatları son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükselirken bölgede satılık konutların metrekare fiyatı son verilerle ortalama 2.600 euroya ulaşmış durumda. Turizm sezonunun uzunluğu ve yüksek kira getirisi, Halkidiki’yi yatırım açısından stratejik bir noktaya taşıyor.

Paliouri Villaları: Lüks yaşam ve stratejik yatırım fırsatı

Paliouri Villaları, Kassandra Yarımadası’ndaki Glarokavos Körfezi yakınında konumlanan, modern tasarım ile doğanın huzurunu buluşturan bir proje. Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları tarafından geliştirilen bu özel proje hem tatil evi hem de yüksek getiri potansiyeli olan bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor.

Proje, 142 m² kapalı alana sahip geniş villalar, özel havuzlar, peyzajlı bahçeler, açık deniz manzarası, akıllı ev sistemleri, özel otopark ve yıl boyu konsiyerj hizmetleri gibi birçok ayrıcalık sunuyor. Yalnızca estetik ve konfor değil, aynı zamanda güvenlik ve sürdürülebilirlik de ön planda tutulmuş.

Golden Visa ile çift avantaj

Paliouri Villaları, Yunanistan’ın Golden Visa programına uyumlu. En az 400.000 euroluk yatırım ile yatırımcı ve ailesi için oturum izni sağlıyor; Schengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Villaların fiyatı 650.000 eurodan başlıyor ve isteğe bağlı kiralama programıyla ek gelir sağlanabiliyor. Projenin öne çıkan özelliklerinden biri, tek bir villa ile iki ayrı ana aile bireyine Golden Visa imkanı sunması. Bu, hem bireysel hem de aile odaklı yatırım planlarında önemli bir avantaj.

Aztek Gayrimenkul güvencesi

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları, Yunanistan’da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere uçtan uca profesyonel hizmet sağlıyor. Yasal danışmanlık, yerinde mülk gezisi, kira yönetimi ve yatırım dönüş analizi ile yatırımcının her adımda yanında oluyor. Golden Visa başvurularının hızlı ve sorunsuz tamamlanması da şirketin uzmanlık alanlarından biri. Bu hizmet anlayışı, Paliouri Villaları’nı güvenilir ve uzun vadeli yatırım aracı haline getiriyor.

Halkidiki’nin yatırım potansiyeli

Halkidiki/Paliouri bölgesi, son üç yılda %22’nin üzerinde yıllık mülk değeri artışıyla öne çıkıyor. Muhteşem plajları, kültürel zenginliği ve uluslararası turizm talebiyle yalnızca bugün için değil, gelecek yıllar için de kazanç vadeden bir yatırım merkezi.