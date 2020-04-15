En az vaka olan ülkelerden Seyşeller tedbirleri artırıyor

Seyşeller Devlet Başkanı Danny Faure ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınına karşı ilave tedbirler alacaklarını duyurdu.

Seyşeller’de halkın hala akşamları hareketlilik gösterdiğini ve bunun halk sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Faure “Halk Sağlığı Acil Durumunda yürürlükte olan yasaya uygun olarak, iki ek önlem daha alınması gerekiyor. 17 Nisan Cuma gününden itibaren akşam saat 7’den sabah 6’ya kadar insanların hareketleri konusunda daha fazla kısıtlama yapacağımızı duyurmak isterim. Bu önlem 29 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak” diye konuştu.

İkinci yeni önlem ise tüm mağazaların en geç saat 18:00’de kapanması. Mağazalar akşam 18:00 ile sabah 06:30 arasında faaliyet gösteremeyecek.

Nüfusu bu Cuma yürürlüğe girecek yasaya saygı göstermeye çağıran Faure, planın basit olduğunu belirterek “Evde kalarak ve teması azaltarak olası yayılmayı durdurabileceğiz. Şimdi harekete geçme zamanı. Hepimiz sorumlu davranıp işbirliği yaparsak Seyşeller’deki COVID-19 iletim zincirini tamamen kıracağız ve yaşamın bazı unsurlarını geri kazanabileceğiz. Önümüzdeki iki hafta kritik. Lütfen kurallara uyun” dedi.

Batı Hint Okyanusu’ndaki bir takımada olan Seyşeller Devlet Başkanı, ada ülkesinde yeni bir pozitif COVID-19 vakası olmamasını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bundan şikayet edemeyiz. Ancak Bakanlığın alınan önlemlere saygı göstermeye devam etmeliyiz. Hepimizin oynayacağı bir rol var. Evdeki gençlerin okula dönmek istediğini, arkadaşlarını görmek istediklerini biliyorum. Çalışanların işe dönmek istediğini biliyorum. İşletmelerin yeniden açmak istediğini biliyorum. Başka bir deyişle hepimiz hayatın geri dönmesini istiyoruz. Yeniden normale dönmemiz için bulaş zincirini kırmamız gerekiyor.”

Seyşel Adaları’ndaki 11 pozitif COVID-19 vakası arasında ikisi, birkaç kez sürekli olarak negatif test edildikten sonra iyileşerek taburcu edildi. 3 kişi ise ilk kez negatif test edildi. Ancak taburcu edilmeleri için tekrarlanan testlerde de negatif çıkmaları gerekiyor.