Instagram’da canlı yayın yapan Mbaye Diagne, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Senegalli futbolcu, ülkesinde gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, “En büyük hayalim Mekke’ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum” dedi.
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