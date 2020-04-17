FutbolGündemManşet

“En büyük hayalim Mekke’ye gitmek”

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, en büyük hayalininin Mekke'ye gitmek olduğunu söyledi.

NationalTurk 17/04/2020
0 96

Instagram’da canlı yayın yapan Mbaye Diagne, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Senegalli futbolcu, ülkesinde gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, “En büyük hayalim Mekke’ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum” dedi.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı