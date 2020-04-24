En çok umut bağlanan ilaç işe yaramadı!

Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için kullanılmak üzere yapılan testlerde en iyi içeriğe sahip olduğu tahmin edilen Remdesivir isimli ilaç hayal kırıklığı yarattı. Yapılan ilk tam denemenin sonuçlarını The Guardian gazetesi yayınladı.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın da ‘umut verici’ olarak nitelendirdiği ve dünya genelinde Koronavirüs tedavisi ihtimali nedeniyle stokları tükenen Remdesivir ilacı yapılan tam denemelerde başarılı olmadı. 237 hastanın bazılarına Remdesivir verildi, bazılarına verilmedi. Gazetenin haberine göre ilaç hem işe yaramadı hem de yan etkileri nedeniyle çalışma yarıda bırakıldı.

158 hasta Remdesivir ile tedavi edilmeye çalışılırken 79 kişi de placebo etkisinde kaldı. İki grup arasında tedavi sürecinde hiçbir değişiklik görülmedi. Remdesivir alanların yüzde 14’ü, almayanların yüzde 13’ü hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü de ilacın başarısız olduğunu yayınlamış ancak daha sonra bu yazıyı kaldırmıştı.