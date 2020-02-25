En güzel tropik adalardan Bali’yi gezmek için 7 muhteşem sebep

Hint ve Pasifik okyanusları arasında binlerce adadan oluşan Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesi. 265 milyonluk nüfusuna rağmen Endonezya biyolojik çeşitlilikle dolu muazzam bir vahşi doğaya ev sahipliği yapıyor. Doğası ve binlerce yıllık kültürüyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken Endonezya’nın en ünlü turizm merkezi ise Bali adası. Bali’yi ziyaret etmek için en önemli yedi neden için haberimizi okumaya devam edin.

Bali: Güneş, Kum ve Deniz!

Endonezya takımadalarını ziyaret etmek, gezginleri muhteşem plajlarla ödüllendiriyor ve Bali dünyanın en muhteşem kıyı şeridinden bazılarına sahip. Seminyak Plajı’ndaki sakin, başlangıç seviyesinde sörf yapılabilen sulardan Julia Roberts’ın “Eat, Pray, Love” filmine ev sahipliği yapan Padang Padang Plajı’na, Keramas Plajı’nın siyah volkanik kumlarına, turistlerin en çok ziyaret ettiği Legian ve Kuta plajlarına kadar birçok alternatif Bali Adasında sizleri bekliyor.

Bali’de Yıl Boyunca Sıcak Hava!

Yıl boyunca ortalama 27 derece ile hava sürekli sıcak ve nemli olduğundan tropikal Bali’yi ziyaret etmek için yılın kötü zamanı diye bir şey yok. Birçok turist, nem oranlarının en düşük seviyelerde seyrettiği Mayıs ve Eylül ayları arasındaki kurak mevsimde Bali Adasını ziyaret etmeyi tercih ediyor. Mart ve Nisan aylarında ise tesislerin fiyatlarında daha uygun fırsatlar bulunabiliyor.

Balinese Hinduzm tapınaklarını keşfedin! Ubud’un çevresinde bir bisiklet turundayken, rehberiniz büyük olasılıkla sigara, çiçek, şeker ve tütsü teklifleri bırakmak için büyük ve minyatür birçok tapınakta duracaktır. Tanah Lot, Ulun Danu, Gunung Lebah ve Goa Lawah Bali bölgesinde görülmeye değer yerler. Geleneksel elbiseleri giymekten çekinmeyin ve bele bağlanan bir Malaya peştemalını mutlaka deneyin.

Dinamik Bali Sanatı ve Kültürü Hakkında Bilgi Edinin

Hikayelerin elleri, yüzü ve ayakları kullanan canlı tam vücut hareketi ile ifade edildiği Bali dans performanslarını es geçmeyin. Canlı müzik yapan birçok mekanda Bali müziği dinleyin. Bali Yeni Yılı, Bali Ruh Festivali, Ubud Yemek Festivali, Bali Sanat Festivali, Bali Uçurtma Festivali veya Odalan adlı köy tapınağı festivali gibi yerel bir festivali veya kutlamaları seyahat programınıza denk getirmeye çalışın. Ahşap heykeller, el damgalı ve boyalı Batik baskılar, el yapımı gümüş takılar, dokuma ürünleri birçok dükkandan satın alabilirsiniz.

Tecrübeli Bir Rehberle Aktif Yanardağ Yürüyüşü Yapın

Batur Dağı veya Agung Dağı’nın batısında yer alan Gunung Batur, adada birkaç yılda bir patlamalar yaşayan aktif bir yanardağdır. Aktif yürüyüşçüler 5,633 metrelik zirveyi sadece iki saat içinde bulabilir. Güneş doğarken zirveye ulaşmak için erken yürüyüş yapmak popüler bir aktivite. Tepeye çıkmanın sizin için uygun olmadığına karar verirseniz, Batur Dağı’nı görebileceğiniz bir köyü ziyaret etmeyi düşünün. Kintamani’deki Penelokan köyü ziyaretçilere fotoğrafçılık için harika gezi yerleri sunuyor.

Güvenlik ve çevre önlemlerine dikkat edin ve mutlaka profesyonel bir rehberle yürüyün. Aktivite veya güvenli olmayan koşullar varsa, yürüyüşünüzü erteleyin ve daha güvenli bir mesafeden dağın tadını çıkarın. Yerel kurallara ve düzenlemelere uyun. Ayrıca, ziyaretinizden önce doğal afet seyahat önerilerini kontrol ettiğinizden emin olun.

Kahve Üretimini Yakından Görün, Luwak Kahvesine Dikkat Edin!

Dağlık konumu ile Endonezya, çok miktarda kahve üretir ve ihraç eder. Bali’deki kahve üretimi, iki aktif yanardağ arasında, Kintamani’nin yayla topraklarında gerçekleşir ve çoğunlukla küçük ölçekli yerel çiftçiler tarafından yetiştirilir.

“Dünyanın en pahalı kahvesi” olarak adlandırılan şeye karşı dikkatli olun: Luwak kahvesi. Bölgeye özgü misk kedisinin yediği ve sonrasında dışkıladığı kahve çekirdeklerinden üretilen, yoğun ve grenli bir tada sahip olan Luwak kahvesi alacaksanız dikkat edin. Satın alacağınız veya deneyeceğiniz kahvenin gerçekten o bölgenin köylüleri tarafından üretildiğine ve sahte olmadığına dair bir garanti yoktur.

Bali’nin her yerinde, yaylalardaki kahve tarlalarında ve plajlar boyunca uzanan kahve dükkanlarında kaliteli yerel kahveleri her zaman deneyebilirsiniz.

Pirinç Teraslarını Fotoğraflayın

Pirinç Bali’de temel gıdaların başında gelir ve Bali kültürünün önemli bir parçasıdır. Yemyeşil bitki örtüsü ile çevrili teraslı pirinç tarlaları, özellikle gün doğumunda kırsal alanda görülecek bir manzaradır. Tarlaların sağlığını desteklemek için topluluklar içinde paylaşılan sulama sistemi yüzyıllardır aynı şekilde işliyor. Sistemin mükemmelliğine şaşıracaksınız. Tegallalang, Jatiluwih ve Belimbing Pirinç Terasları popülerdir ve görülmeye değerdir. Pirinç tarlaları gezisine çıkmadan önce çamurlanmasına üzülmeyeceğiniz bir ayakkabıyı yanınıza almayı ihmal etmeyin. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için Bali’deki pirinç tarlaları bolca manzara sunuyor.