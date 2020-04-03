En kötüsü geride mi kaldı? İspanya’da umut ışığı

İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Pais’nin haberine göre acil servisler üzerindeki baskı hafifliyor. Sağlık çalışanları karantina önlemlerinin koronavirüs enfeksiyonlarını yavaşlattığına dair iyimser.

Son birkaç gündür, İspanyol sağlık sistemi, otuz yıllık deneyime sahip doktorların sesleri titremeden tarif edemedikleri sahneler görüyor. Doktorlar bazı durumlarda kimin kurtarabileceğini seçmek zorunda.

Madrid’in 12 de Octubre hastanesinden bir doktor yaşananları “Dürüst olmak gerekirse böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim” diye açıklıyor. Hastane verilerine göre, 16-25 Mart arasındaki 10 gün içinde 170’ten fazla koronavirüs hastası öldü.

Covid-19 hastalığının erken belirtileri olan hastaların durumlarının kötüleştiği ve tam yoğun bakım ünitelerine (YBÜ) kabul edilmeleri gerektiğinde, önümüzdeki sekiz veya dokuz gün içinde neler olabileceğine dair hala korkular var. Ancak tüm sıkıntılara rağmen, sağlık profesyonelleri arasında en kötüsünün neredeyse bittiği, iyimserliğin gerekli olduğunu gösteren bazı işaretler olduğu yönünde umutlar var.

Madrid’in La Paz hastanesindeki bir doktor ise artık acil servise daha az insanın geldiğini belirtiyor.

Leganés’teki Severo Ochoa’da bir personel de “Günde 300’den fazla acil durum yaşadık ve bugün 200’ün altındayız” diye ekliyor.

Barselona’da Vall d’Hebron hastanesinden bir yetkili “Hafta sonu bir düşüş gördük, ancak trendin doğrulanıp onaylanmadığını görmek için birkaç gün beklememiz gerekecek” derken Seville’deki Virgen del Rocío’da hizmet şefi “Gelen hasta sayısı günlük artışlardan sonra stabilize oldu” diye durumu açıklıyor.

İspanyol Acil Durumlar Tıp Derneği (SEMES) başkanı Juan Armengol, veri eksikliğine rağmen hasta sayısının düştüğüne dair “genel bir izlenim” olduğunu kabul ediyor. Armengol, “En azından Madrid bölgesinde düşerken, Katalonya gibi diğer bölgelerde artış ılımlı veya durduruldu” diye ekliyor.