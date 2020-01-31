Ensar Vakfı Kızılay’dan gelen parayla Manhattan’da yurt yaptırıyormuş!

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolarlık bağış tartışılmaya devam ediyor. Ensar Vakfı konuyla ilgili yaptığı açıklamada gelen parayı TÜRKEN Vakfı’na aktardığını, bu parayla ABD Manhattan’da yurt yaptırıldığını duyurdu.

Kamuoyu Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yapılan bağışı tartışırken vakıf bu parayla ABD’nin en pahalı bölgesinde yurt yaptırıldığını açıkladı.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, paranın TÜRGEV ile Ensar Vakfı’nın ABD’de ortaklaşa kurduğu TÜRKEN Vakfı’na aktarıldığını söyledi.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Ensar Vakfı, TÜRGEV ile birlikte 2014 yılında Amerika’da “Turken Foundation” adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir.

*Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gören Vakfımız; hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır.

*Bu amaçla Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi TÜRKEN Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir.

*New York Manhattan’da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada TÜRKEN Vakfı Yurdu inşaatı başlatılmıştır.

*21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşaa edilmiştir.

*Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Hem Amerika’da hem Türkiye’de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur.