Twitter’dan karikatür paylaşan Enver Aysever’e soruşturma

Enver Aysever, söz konusu paylaşımı yaptıktan sonra sosyal medya hesabını kapattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımı yapan Enver Aysever hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Enver Aysever’in Twitter hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla “Sadece bu sorun!” şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca şüpheli hakkında “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Enver Aysever’in söz konusu paylaşımı: