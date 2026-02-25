Epstein dosyalarında Trump’la ilgili dosyalar silindi mi?

ABD’de Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin milyonlarca sayfalık belgenin yayımlanmasının ardından yeni bir tartışma gündeme geldi. CNN’in yaptığı incelemeye göre, FBI’ın hazırladığı yaklaşık 325 tanık görüşme kaydından 90’dan fazlası kamuya açık dosyalarda yer almıyor. Bu durum, soruşturmanın şeffaflığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İddialara göre eksik olduğu belirtilen belgeler arasında, Epstein tarafından çocuk yaşlardan itibaren istismar edildiğini söyleyen ve ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ı cinsel saldırıyla suçlayan bir kadına ait üç ayrı FBI görüşme tutanağı da bulunuyor.

Adalet Bakanlığı’ndan açıklama

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Epstein dosyalarından herhangi bir kaydın silindiği yönündeki iddiaları reddetti. Açıklamada, yayımlanan belgelerin yasal çerçevede paylaşıldığı, bazı kayıtların ise farklı dosya bölümlerinde bulunabileceği ya da seri numaralarının karartılmış olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, eksik görünen belgelerin sistematik bir silme işlemi anlamına gelmediğini savundu.

Mağdurlar kendi ifadelerini arıyor

Epstein mağdurlarından bazıları, Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde kendi FBI ifadelerini bulamadıklarını dile getirdi. 22 yaşındayken Epstein tarafından istismar edildiğini söyleyen Jess Michaels, “Hepimiz kendi ifadelerimizi arıyoruz” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Michaels, yayımlanan bazı belgelerin ağır şekilde karartılmış olmasının kamuoyunun tam bilgiye ulaşmasını engellediğini öne sürdü.

“302 belgeleri” neden kritik?

Yayımlanan 3 milyondan fazla sayfa arasında, Epstein’ın iş ortağı Ghislaine Maxwell’in 2021’deki seks ticareti davası öncesinde savunmaya verilen belgeler de yer alıyor. Bu belgeler içinde FBI’ın tanık görüşmelerini kayıt altına aldığı ve “302” olarak adlandırılan yüzlerce tutanak bulunuyor.

Uzmanlara göre bu 302 belgeleri, soruşturmanın seyrini ve FBI’ın yıllar süren çalışmasını anlamak açısından temel öneme sahip. Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, bu tutanakları “soruşturmanın en temel yapı taşları” olarak nitelendirdi.

Trump’a yönelik iddialar

Eksik olduğu belirtilen 302 kayıtlarının bazılarının, Trump’ı cinsel saldırıyla suçlayan bir tanığa ait olduğu öne sürüldü. Dosyalara göre söz konusu kadın, Epstein’ın 2019’daki tutuklanmasının ardından FBI ihbar hattını arayarak mağdur olduğunu bildirdi ve iki hafta sonra avukatının ofisinde ifade verdi.

Kadın, Epstein’ın Güney Carolina’daki bir evinde, çocuk bakıcılığı ilanına yanıt vermesinin ardından yaklaşık 13 yaşından itibaren istismara uğradığını iddia etti. İfadesi sırasında, Trump ve Epstein’ın birlikte çekilmiş bilinen bir fotoğrafını ajanlara gösterdiği ve “tanınmış isimleri suçlamaktan çekindiğini” söylediği aktarıldı.

Delil listesinde aynı mağdura ilişkin Ağustos ve Ekim 2019 tarihli üç ek 302 belgesi ile üç görüşme notunun daha yer aldığı ancak bu kayıtların yayımlanan dosyalar arasında bulunmadığı ifade ediliyor.

Bazı karartılmış belgelerde ise Epstein çevresindeki “önemli isimler” arasında yer aldığı belirtilen bir kadının, Trump tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı yönünde iddialar bulunduğu öne sürüldü.

FBI’ın bu iddialarla ilgili soruşturmasının nasıl sonuçlandığı netlik kazanmadı. Dosyalarda yer alan bir e-postada, Trump tarafından istismar edildiğini iddia eden bir mağdurun sonradan iş birliği yapmayı reddettiği bilgisi yer aldı. Ancak bunun aynı kişi olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

