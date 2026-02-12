Epstein dosyaları tartışması büyüyor: Pam Bondi tartışmaların odağında

ABD’de Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Kongre’deki oturumu siyasi gerilimi daha da artırdı. Bondi, Adalet Bakanlığının dosyaları ele alış biçimine yönelik yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalırken, oturum boyunca hem Demokrat vekillerle sert polemiklere girdi hem de Başkan Donald Trump’a yönelik savunmasıyla dikkat çekti.

Oturumda sert tartışmalar yaşandı

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’ndeki oturum kısa sürede sert tartışmalara sahne oldu. Epstein mağdurlarının da salonda bulunduğu oturumda Bondi, dosyaların ele alınış biçimine yönelik eleştirileri reddetti ve Demokratları, Epstein meselesini siyasi amaçlarla kullanmakla suçladı.

Bondi, Başkan Trump’a yönelik eleştiriler üzerine, “Burada oturup başkana saldırıyorsunuz ve buna izin vermeyeceğim. Buna katlanmayacağım.” diyerek tepki gösterdi.

Demokratlardan sert eleştiriler

Demokrat vekiller ise Bondi’nin sorulara doğrudan yanıt vermediğini savundu. Vermont Temsilcisi Becca Balint, oturum sırasında, “Bu gerçekten acınacak bir durum.” diyerek tepki gösterdi ve kamuoyunun yanıt beklediğini vurguladı.

Maryland Temsilcisi Jamie Raskin ise Epstein dosyalarındaki eksik ve hatalı sansürlere dikkat çekerek, Adalet Bakanlığını mağdurları yeterince korumamakla suçladı.

Epstein dosyalarında ‘müşteri listesi’ tartışması

Epstein dosyalarının yayımlanması süreci uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı, yapılan inceleme sonucunda Epstein’e ait bir “müşteri listesi” bulunmadığını ve ek dosyaların yayımlanmasını gerektirecek bir durum tespit edilmediğini açıklamıştı.

Bu açıklama, daha önce kamuoyunda oluşan beklentiler nedeniyle hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda yeni tartışmaların başlamasına yol açtı.

Mağdurlar ve veri güvenliği eleştirileri

Oturumda bazı vekiller, yayımlanan belgelerde mağdurlara ait kişisel bilgilerin yeterince korunmadığını belirterek Adalet Bakanlığını eleştirdi. Bondi ise dosyaların çok büyük hacimli olduğunu ve yayımlama sürecinde hataların fark edildiği durumlarda belgelerin geri çekildiğini söyledi.

Bondi, mağdurlara yönelik olarak, “Herhangi bir suç iddiası ciddiyetle ele alınacak ve soruşturulacaktır” ifadelerini kullandı.

Siyasi tartışma büyüyor

Oturum, Epstein dosyaları üzerinden ABD’de süren siyasi kutuplaşmanın yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçi vekiller Bondi’ye destek verirken, Demokratlar Adalet Bakanlığının şeffaflık konusunda yetersiz kaldığını savunmayı sürdürüyor.

