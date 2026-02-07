Epstein’e dokunan yanıyor

Epstein’i araştıran ya da konuşan öldü

Dünyayı sarsan ve birçok siyasetçiye kadar uzanan Epstein Skandalı’nda garip ölüm ve kaçırmalar devam ediyor.

NBC gazetecisi Virginia Giuffre, Savannah Guthrie ile yaptığı özel bir röportajda Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından Prens Andrew’e satıldığını ifşa etmişti.

Röportajdan sonra Virginia, intihar eğilimi olmadığını söylemesine rağmen “intihar ettiği” söylenerek iddialara göre katledildi.

Önceki gün de Virginia Giuffre ile bu röportajı yapıp yayınlayan Savannah’ın annesi kaçırıldı.

86 yaşındaki annesi kaçırılan ve hâlâ bulunamayan NBC gazetecisi Savannah Guthrie, 2019’da Virginia Giuffre ve diğer 5 kurbanla ilk TV röportajını gerçekleştirmişti.

ABD‘de 2022’de ise Kongre Üyesi Jackie Walorski, çocuk cinsel istismarı ve insan ticaretiyle mücadele projelerinde oyuncu Anne Heche ile çalışmaya başladı.

3 Ağustos 2022’de Walorski trafik kazasında öldü.

11 Ağustos 2022’de yani bir hafta sonra Heche de trafik kazasında öldü.

Skandalı ilk Virginia Giuffre açıklamıştı – Video