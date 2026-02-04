Epstein’ın ölümüne ait gizli fotoğraflar ortaya çıktı

ABD’de çocuk istismarı ve seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyası, yeni belgelerle yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açtığı milyonlarca sayfa arasında, Epstein’ın ölümüne ilişkin daha önce paylaşılmayan hücre ve ceset fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı.

Epstein’ın hücrede çekilen fotoğrafları dosyada

Belgelerde, FBI’ın New York Saha Ofisi tarafından hazırlanan ölüm soruşturması ile Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center’da tutulan nöbet kayıtları yer aldı. Dosyalarda, Epstein’ın 10 Ağustos 2019 sabahı hücresinde asılı halde bulunmasının ardından çekilen onlarca fotoğraf bulunduğu görüldü.

Adalet Bakanlığı kayıtlarında yer alan raporlarda, Epstein’ın turuncu cezaevi kıyafetinin yırtıldığı, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anların görüntülendiği belirtiliyor. Fotoğraflarda göğüs elektrotları, boyunluk, oksijen tüpü ve serum hattı dikkat çekiyor.

Epstein’ın boyunda kırık belirtileri

Belgelerde, Epstein’ın yüzünün şişmiş ve kızarmış olduğu, boynunda ilmeğin açtığı derin izlerin bulunduğu kayda geçirildi. Raporda, tiroit kıkırdağının neredeyse tamamen kırıldığı bilgisi de yer aldı.

Yayımlanan görseller arasında, Epstein’ın kendini asmak için kullandığı belirtilen turuncu kumaş şeridinin metal yatak çerçevesine bağlı olduğu hücre fotoğrafları da bulunuyor.

Ölümden önceki son saatler

Ölüm inceleme raporuna göre Epstein, 9 Ağustos 2019 sabahı mahkemeye çıkarıldı. Aynı gün öğleden sonra hücre arkadaşı koğuştan ayrıldı. Akşam saatlerinde yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığı, ancak görüştüğü kişinin raporlarda yer almadığı aktarıldı.

Telefon görüşmesinin duş alanında yapıldığı ve numaranın bir görevli tarafından tuşlandığı kaydedildi.

Nöbetler yapılmadı

Raporda, 10 Ağustos sabahı saat 06.33’te alarmın devreye girdiği ve bir görevlinin “Epstein kendini astı” bilgisini amirine ilettiği belirtiliyor. Görevli ifadelerinde, gece boyunca yapılması gereken 03.00 ve 05.00 kontrollerinin gerçekleştirilmediği kabul ediliyor.

Epstein’a cezaevinin sağlık bölümünde kalp masajı uygulandı ancak nabız alınamadı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Epstein’ın resmi ölüm saati 07.36 olarak kayıtlara geçti.

Resmi açıklama: İntihar

Yetkililer, Epstein’ın reşit olmayanlara yönelik seks ticareti ve bu suça komplo kurma suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde intihar ettiğini açıkladı. Epstein’ın ABD’deki malikanesi, Karayipler’deki Little St. James Adası ve New Mexico’daki çiftliğinde çok sayıda mağdurun istismar edildiği iddia edilmişti.

