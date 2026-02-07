Ghislaine Maxwell konuşacak mı?

Ghislaine Maxwell 24 saat izleniyor

Jeffrey Epstein‘in hapiste bulunan sevgilisi ve sağ kolu Ghislaine Maxwell, 9 Şubat’ta ABD Kongresi’nde ifade verecek.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein‘in Fuhuş Ağının Arkasındaki En Stratejik Beyin Olarak Tanımlanıyor.

Epstein parayı ve mekanları sağlarken, Maxwell operasyonel liderlik, “insan kaynakları” ve sosyal kapı bekçiliği görevlerini üstlenmişti.

Maxwell’in bu suç ağındaki rolü çok yönlüydü.

Genellikle genç kızları “modellik kariyeri” veya “eğitim bursu” gibi yalan vaatlerle kandırdığı iddia ediliyor. Epstein tek başına şüphe çekerken, Maxwell bir kadın olarak kurbanların güvenini kazanıyordu.

Sosyal Bağlantılar: İngiliz medya patronu Robert Maxwell’in kızı olması sayesinde en üst düzey sosyal çevrelere erişimi vardı. Epstein’i siyaset, iş ve eğlence dünyasının dev isimleriyle tanıştırarak ona bir tür “meşruiyet” sağladı.

Mahkeme tutanaklarına göre, tacizler sırasında odada bulunarak veya bizzat katılarak durumu kurbanlar için “normalleştiriyor” ve kaçmalarını engelliyordu.

Yıllarca süren incelemelerin ardından Maxwell’in hukuki süreci şu şekilde sonuçlandı:

– Temmuz 2020’de FBI tarafından New Hampshire’da saklandığı evde yakalandı. İzini kaybettirmek için telefonlarını alüminyum folyoya sararak sakladığı belirtilmişti.

– Aralık 2021’de, aralarında “reşit olmayan birinin cinsel istismar amaçlı ticaretini yapmak” da dahil olmak üzere 5 farklı suçtan suçlu bulundu.

– Haziran 2022’de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Babası Robert Maxwell:

Maxwell’i anlamak için babası Robert Maxwell’e bakmak önemlidir.

– Robert Maxwell, bir dönem İngiliz Parlamentosu üyesi olan ve Mossad ajanı olduğu iddia edilen bir medya imparatoruydu.

– 1991 yılında yatından düşerek şaibeli bir şekilde ölmesi, şirketlerindeki devasa yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı.

– Ghislaine, bu güç ve manipülasyon dolu ortamda büyüdü.

Ghislaine Maxwell hücresinde izleniyor – Video