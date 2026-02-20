Prens Andrew, kraliyeti bitirebilir

Prens Andrew sonun başlangıcı mı?

The Washington Post:

Prens Andrew’un Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alınması Britanya monarşisine yönelik saygının sona erdiği görüşünü gündeme getirdi.

Kral III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, kamu görevinde belirtilmeyen bir suistimal suçlamasıyla 66. yaş gününde gözaltına alındı.

Polis daha önce, Andrew’un ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde hassas hükümet bilgilerini Jeffrey Epstein’a aktardığı iddialarını incelediğini açıklamıştı.

1647 yılında Kral I. Charles vatana ihanet suçlamasıyla tutuklanmış ve daha sonra idam edilmişti.

1936 yılında VIII. Edward, boşanmış bir Amerikalı ile evlenmek istemesi üzerine tahttan çekilmek zorunda kalmıştı.

Kraliçe II. Elizabeth döneminde monarşi, kamu hizmetine adanmış ve kamuoyuna karşı ölçülü bir profil benimsedi.

Andrew Mountbatten-Windsor, 1982 Falkland Savaşı’ndaki rolü nedeniyle madalyalarla onurlandırıldı.

Andrew, hükümet tarafından ticaret elçisi olarak görevlendirildi ve bu görevi Jeffrey Epstein’a içeriden bilgi sağlamak için kullandığı iddiasıyla karşı karşıya kaldı; suçlamaları reddetti.

Jeffrey Epstein skandalı Britanya’ya yayıldı ve Andrew’un Virginia Giuffre’ye yönelik cinsel istismar iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı.

Andrew, 2019 yılında BBC’ye verdiği röportajda suçlamaları reddetti; daha sonra bazı savunma unsurlarının çeliştiği belirtildi.

Andrew’un unvanları ve bazı ayrıcalıkları kaldırıldı.

Prens Andrew’un 12-18 aylık küçük bir çocukla oynadığını gösteren görüntü.

Bu küçük çocuğun elinde KADIN GÖĞSÜ şeklinde bir top var.

Eski Sun editörü Neil Wallis, Andrew Mountbatten-Windsor’ın dört ayak üzerinde, insan göğsü şeklinde tasarlanmış bir topla oynayan bir bebekle çekilmiş yeni yayınlanan fotoğraflarına duyduğu dehşeti anlatıyor.

