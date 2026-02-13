Thorbjorn Jagland: Epstein’de ilk resmi gözaltı

Epstein’in “Adamım” dediği kişi: Thorbjorn Jagland

Epstein davasıyla bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasından sonra dün dokunulmazlığı kaldırılan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland, bugün evinde göz altına alındı.

Bu Epstein’le ilgili dünyadaki ilk bürokratik gözaltı oldu.

Jeffrey Epstein Dosyaları’nda en çok geçen isimlerden olan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland, pedofil fuhuş ağı yöneticisiyle yakın ilişkisi nedeniyle Norveç’te resmen “ağır yolsuzluk şüphelisi” ilan edildi.

Norveç mali suçlar biriminin üç mülkünü basıp arama yaptığı Jagland’ın (72) sorgulanması bekleniyor.

Pedofil fuhuş ağı yöneticisinin yazışmalarda “adamım” diye söz ettiği Jagland, belgelere göre çocuk cinsel istismarı suçundan mahkum edilmesinden sonra da 2011-18’de Epstein’ın Paris, New York, Palm Beach ve adasındaki konutlarına hem tek başına hem de ailesiyle birlikte ziyaretler ayarladı, Epstein’dan seyahat masrafları ve ‘hediyeler’ aldı.

Dosyalarda belirtilen dönemde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Norveç Nobel Komitesi Başkanı olan Jagland, Epstein’ın nitelemesiyle “Nobel kodamanı” olarak, 2009’da eski ABD Başkanı Barack Obama’ya Nobel Barış Ödülü’nü takdim etmişti.

Norveç kraliyet ailesi de Epstein Dosyaları’na batmış durumda.

Jagland tarihe geçti! Video