Erdal Sarızeybek İYİ Parti’de

Emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti’ye katıldı. Sarızeybek’in rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in taktığı bildirildi.

Terörle mücadelenin önemli isimlerinden emekli Albay Erdal Sarızeybek İYİ Parti’ye katıldı. Emekli Albay’ın rozetini İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener taktı.

Erdal Sarızeybek Kimdir?

Kaman doğumlu olan Erdal Sarızeybek 1976 yılında Kara Harp Okulu’dan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yaptı.

1990 yılında Fransız Jandarma Subay Okulundaki öğrenimini müteakip 92-94 yılında Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı görevinde bulundu.1996-98 yılında Paris Askeri Ataşe Yardımcılığına atanan Sarızeybek, 2002 yılında Türkiye’de Adli Kolluk konusunda, master yaptı.

1999-2003 arasında Van, Manisa ve Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. Sarızeybek, 2005 yılında Ankara atandığı Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı görevinde iken albay rütbesinde, kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası sahibi emekli albay Sarızeybek, evli, iki çocuk babası olup çok iyi derecede Fransızca bilmektedir.