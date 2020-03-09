Erdoğan Belçika yolcusu

Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in davetine icabetle, bugün Brüksel’e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Erdoğan’ın Michel ile görüşmesine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de iştirak edecek. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

İdlib özelinde Suriye’deki güncel gelişmelerin yanı sıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etmesi de planlanıyor.