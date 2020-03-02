Erdoğan: “Biz bu şehitleri vermeye devam edeceğiz Bay Kemal”

AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya ve İran’a bir kez daha seslendiğini belirterek, “Suriye’de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok” ifadesini kullandı. Avrupa’ya sığınmacı akınına da değinen Erdoğan, “Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlen partisinin Ankara İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda katılımcılara hitap etti.

​İdlib’deki operasyonla ilgili açıklama yapan Erdoğan, “Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye’nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin sığınmacılar için gösterdiği tek taraflı fedakarlık döneminin bittiğini söyleyerek, “Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa’ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Mültecilere gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiaya hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Şehitler tepesi’ açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak. Bay Kemal’in şehadet, şehitlik diye bir derdi olmayabilir fakat Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin genel başkanıyım havasında gezinen bu Bay Kemal’e sadece bir şey hatırlatacağım. O da Çanakkale’deki tüm askerimize Gazi Mustafa Kemal’in hitabıdır. Nedir? ‘Ben size ölmeyi emrediyorum’ demiştir. Bay Kemal tarihinden, şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen, bunun cahili olan bir kişi. İnanıyorum ki bu CHP’ye gönül veren kardeşlerim vatandaşlarım da böyle bir şahsın arkasından gitmeyecek onu da hesaba çekeceklerdir.”

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sınırlarımızın terör örgütleri ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı bir şekilde üzerimize yıkılmamasına bundan böyle kararlıyız.

Kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması hassasiyetimizi zafiyet, çekingenlik olarak görenlere gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz. Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye’nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.

Rusya’ya ve İran’a bir kez daha sesleniyorum, Suriye’de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Rejim unsurları Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.

İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından üzüntülüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır.Her biri canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur.

Biz Suriye’de hem bu ülkeden kaçarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi çözme hem de topraklarımızın güvenliğini sağlama mücadelesi yürütüyoruz.

Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa’ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti. Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir.

Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız.

Biz bu şehitleri Bedir’de, Uhud’da, Huneyn’de, Hendek’te, Selçuklu’da, Osmanlı’da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale’de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal.

Ülkemize göz diken DEAŞ’ı, PKK’yı, FETÖ’yü, tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak, zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız.

Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız.