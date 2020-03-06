Erdoğan camide konuştu: “Muanaka, musafaha bunları erteleyelim, çok farklı bir salgın bu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul’da Çamlıca Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından vatandaşlara hitap etti.

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaate koronavirüs salgıyla ilgili uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Bu ara muanaka, musafaha, bunları erteleyelim. Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı, ardından camideki cemaate seslendi.

Erdoğan, bir taraftan Barış Pınarı Harekatı sürerken, bir taraftan İdlib’de, diğer taraftan Libya’da ordunun, askerlerin büyük mücadele verdiğini anlatarak, şunları söyledi:

“Şehitler verdik. Dün en sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibarıyla ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman’ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bir neticeye vardık. Ayın 15’inden itibaren de bu işin inşallah detayları bu arada konuşulacak.”

Çamlıca Camisi’nin bu asrın en önemli mührü olduğunu söyleyen Erdoğan, Levent’te Büyükdere Caddesi’nde, eskiden Merkez Bankası’na ait arazi üzerine yapılan caminin, 2-3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Levent’teki caminin açık-kapalı mekanlarında 20 bin kişinin ibadet edebileceğini anlatan Erdoğan, “Buradaki Vakıf Başkanımız Ergin (Külünk) Bey orada da yine yönetimin başında. Orayı da süratle bitirip milletimizin, tüm Müslümanların hizmetine sunmuş olacağız. Bu vesileyle Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Rabb’im birbirimize olan muhabbetimizi artırsın, daim eylesin diyorum. Bu vesileyle sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Erdoğan, vatandaşlardan bir isteğinin olacağını belirterek, şunları söyledi:

“O da şu; dünyada bir koronavirüs salgını var. Tabii ki şüphesiz ki bizde muanaka, musafaha çok çok önemli sünnettir. Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara muanaka, musafaha bunları erteleyelim. Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Onun için de tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir. Kalbimizden geçendir. Onu yaptığımız sürece zaten musafahayı da yapmış oluruz, muanakayı da yapmış oluruz. Tüm şehitlerimizin ruhları için el-Fatiha.”