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Erdoğan futbolcularla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Tarabya’daki Huber Köşkü’nde saat 13.00’de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu.
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