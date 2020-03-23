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Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

NationalTurk 23/03/2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiğini paylaştı.

Altun, mesajında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir.”

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