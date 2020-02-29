Erdoğan saldırıdan sonra ilk kez konuştu: “Suriye halkı “tamam” demeden çıkmayacağız

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

– Suriye meselesi Türkiye için macera değildir.

– Ülkemizin Suriye’de yaptığı mücadelenin anlamını hala anlamayanlar olduğunu görüyoruz.

– Harekatlarla güneyimizdeki kuşatmayı 3 noktadan kırdık.

– İdlib meselesi, ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı geri almak için kurgulanan bir oyun olarak önümüze geldi.

– Bize ‘Sizin orada ne işiniz var?’ diyorlar. Dedim ki, kusura bakmayın, biz oraya Esed’in davetlisi olarak değil, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Ve Suriye halkı ‘Bu iş bitti’ demeden oradan çıkma niyetimiz yok.

– Dün Sayın Putin’e de söyledim, ‘Burada ne işiniz var? Üs kuracaksanız yine kurun. Ama bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın’ dedim. Rusya’nın Suriye’de menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz. Trump diyor ki ‘Burada Putin’in ne isteği var?’ Ben de ‘Kamışlı’da bir petrol olayı var bunların’ dedim. Ama Deyrizor kadar değil.

– Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır.

– 3.7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz.

– Ne dedik aylar önce? ‘Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.’ Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız.

– Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.

– Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir. Suriye’de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye’ye çevirecektir.

– Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum: ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ sorusu, aslında ‘Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı.’ önerisini bize tavsiye ediyorlar. Bunların yaptığı budur.

– Bugün Suriye’yi fiilen 3’e bölenlerin Türkiye’nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur.

– İdlib harekatımızda önceki gün vermiş olduğumuz 34, daha sonra 36’ya çıktı. Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır.

– PKK’nın, 1984’te gerçekleştirdiği ilk eyleminden itibaren kendi topraklarımızda 7500’e yakın güvenlik görevlimiz ile 6800’e yakın sivil vatandaşımızı kaybettiğimizi unutmayalım. Bugün sadece Suriye’de eğitilmiş ve donatılmış terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında ifade ediliyor.

– 2100’ün üzerinde rejim askeri öldürüldü, 300 askeri araç imha edildi.

– Suriye’de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor.

– Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.

– Suriye’de 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz.

– Dün gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı hariç. O, arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni ne arayım ya, dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın, biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz.

– Bize verilen söz neydi? YPG, PYD’yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar.

