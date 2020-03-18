“Eşik aşıldı, artık İtalya gibi olmamaya çalışmalıyız”

Virüs ile ilgili çalışmalar yürüten Sağlık Bakanlığı corona virüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Azap, Türkiye’nin kritik eşik olan yüzde 100’e ulaştığı iddiasında bulundu.

Azap, mesajında şöyle dedi: “Türkiye kritik olgu eşiği olan 100’e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20’sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız. Türkiye’nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum.”