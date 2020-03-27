Eski AKP il başkanı virüsü yendi

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yeni, “Tedavime izole edilmiş bir şekilde evimde devam ediyorum. Devletimizin aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” dedi.

Yeni, bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Fikret Yeni, “Tüm insanlığın mücadele ettiği koronavirüs salgını, artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz, ‘bu hastalık bize bulaşmaz’ noktasında bir düşünceye sahip olmamalı. Azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” ifadelerini kullandı.