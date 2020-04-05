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Eski başbakan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Libya Başbakanı Mahmut Cibril, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

NationalTurk 05/04/2020
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Cibril, bir süredir Mısır’da bir hastanede tedavi görüyordu. Cibril’in lideri olduğu Ulusal Güçlerin Partisi, eski başbakanın koronavirüs testinin 26 Mart’ta pozitif çıktığını duyurmuştu.

1952 doğumlu Cibril, 2011 başında ülkede isyanın başlamasıyla birlikte Geçici Ulusal Konsey’e katılmıştı.

Konsey yönetiminde aynı yılın Ekim ayına kadar başbakanlık yapan Cibril’in partisi, 2012’de ülkede onyıllar sonra yapılan ilk seçimi düzenlemişti.

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