Eski başbakan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Cibril, bir süredir Mısır’da bir hastanede tedavi görüyordu. Cibril’in lideri olduğu Ulusal Güçlerin Partisi, eski başbakanın koronavirüs testinin 26 Mart’ta pozitif çıktığını duyurmuştu.

1952 doğumlu Cibril, 2011 başında ülkede isyanın başlamasıyla birlikte Geçici Ulusal Konsey’e katılmıştı.

Konsey yönetiminde aynı yılın Ekim ayına kadar başbakanlık yapan Cibril’in partisi, 2012’de ülkede onyıllar sonra yapılan ilk seçimi düzenlemişti.