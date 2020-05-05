Basketbol

Eski Fenerbahçeli’ye büyük onur

NBA'de Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına girdi.

NationalTurk 05/05/2020
0 148

THY Avrupa Ligi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bogdan Bogdanovic’in taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi’nde 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.

Açıklamada, Bogdanovic’in, NBA kariyeri öncesinde THY Avrupa Ligi’nde 1 sezon Partizan’da ve 3 sezon da Fenerbahçe Beko’da olmak üzere 4 sezon oynadığı belirtildi.

Bogdanovic, Fenerbahçe Beko’nun Avrupa Ligi’nde 2016-17 sezonunda şampiyon olduğu kadrosunda yer almıştı.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic, Sergio Llull ve Nando De Colo olmuştu.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı