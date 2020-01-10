Evcil hayvanlar artık sahibiyle taşıt içinde seyahat edebilecek

Aşı karnesi bulunması şartıyla kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar artık hayvan sahibiyle birlikte taşıt içinde seyahat edebilecek.

Daha önce yolcuların seyahat sırasında taşıtın içinde evcil hayvanlarını taşımasına izin verilmiyor, hayvanlar yalnızca bagaj bölümlerinde taşınıyordu.

Ulaştırma Bakanlığı’nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gittiği yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de bugün yayınlandı.

Yeni karara göre aşı karnesi bulunan kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar, özel kafeslerde kilitli bulunmak koşuluyla hayvan sahibinin kucağında ya da oturduğu koltuğun önünde taşınabilecek.

Ayrıca otobüs firmaları evcil hayvanların araç içinde taşınabileceği özel seferler de düzenleyebilecek.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine iki uyarma verilir.”