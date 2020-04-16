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Evinin etrafında 100 tur atmayı başardı! 12 milyon sterlin

İngiltere'de 99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisinin 30 Nisan'daki doğum gününden önce evinin etrafında 100 tur yürüyerek başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyüdü.

NationalTurk 16/04/2020
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Vaka sayısı 100 bine yaklaşan, 12 bin 688 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere’de 99 yaşındaki bir gazi bahçesinde 100 tur atmayı hedeflediği bağış kampanyasıyla ülkede gündem olmaya devam ediyor.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Yorkshire ilçesinde yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere ordusunda kaptanlık yapan Tom Moore, başlangıçta bin sterlin toplamak için yola koyulmuştu, ancak bağışlar 12 milyon sterlinin üzerine çıktı.

99 yaşındaki bir gazi bağış kampanyasını yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için düzenliyor.

Hindistan ve Burma’da görev yapan savaş gazisi, 30 Nisan’daki 100’üncü yaş gününe kadar hedefine ulaşmak için günde 10 tur yürümeyi amaçlamıştı.

Gazi Moore’un kampanyasına yaklaşık 500 bin kişinin bağış yaptığı öğrenildi.

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