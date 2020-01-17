Evlilik fuarında “kınacı robot”

İstanbul’da açılan bir evlilik fuarında kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden ‘kınacı robotlar’ büyük ilgi gördü. Fuarda, Robot Ada isimli kına robotu ise bu işin tam hayalindeki iş olduğunu söyledi.

Bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlayan ve 19 Ocak’ta sona erecek fuarda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi.

Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması ‘doğaya dönüş’ olarak belirlenirken, fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösteriyor.

Akın Robotics tarafından Konya’da üretilen, Erol Yıldırım Kına Organizasyon’un standında ziyaretçilerle buluşan kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor.

AA muhabirine konuşan Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, “Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum” dedi.