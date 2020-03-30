F1 takımından müthiş proje! 1 haftada geliştirdiler, günde bin tane üretecekler

Mercedes, koronavirüs ile mücadelede önemli bir adım attı. Londra Üniversitesi araştırmacıları ile birlikte çalışan Alman ekibi, solunum cihazı geliştirdi.
Bu cihaz ile hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin yükünün hafifletilmesi planlanıyor.
BBC’nin haberine göre Mercedes piyasada mevcut olan bir ürünü daha da geliştirerek yeni bir cihaz ortaya çıkardı. Cihazın, başka bir işleme gerek kalmadan hastaların akciğerlerine doğrudan oksijen sağladığı açıklandı.
Yeni cihazların 1 hafta içinde hastanelere dağıtılmaya başlanacağı öğrenilirken Mercedes’in günde bin cihaz üretme kapasitesine sahip olduğu bildirildi.
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