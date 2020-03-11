Fabrikalar açılıyor, Vuhan’da hayat normale dönüyor

11 milyonluk şehir Ocak ayının sonundan beri karantinadaydı. Ancak Devlet Başkanı Şi Cinping’in dünkü ziyaretinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

Şehirdeki bazı sektörlere kademeli olarak işe dönebilecekleri talimatı verildi. Ülkenin birçok bölgesinde de seyahat kısıtlamaları kaldırılırken acil müdahale seviyeleri de düşürüldü.

Şi’nin ziyaretinden ve yeni enfeksiyon sayısının düşmesinden aldığı güvenli Hubei eyalet hükümeti, web sitesinde Vuhan’daki toplu taşıma işçilerinin ve tıbbi malzeme üretme ve günlük ihtiyaçlar üretme işçilerinin işe dönmelerine izin verileceğini belirten bir uyarı yayınladı.

Ulusal veya küresel tedarik zincirlerini etkileyen diğer endüstrilerin de ilgili makamların izniyle çalışmaya dönebileceği bildirildi.

Çin genelinde üretim mekanizması yavaş yavaş normale dönüyor.

Bugün ayrıca Japon otomobil üreticisi Nissan, biri Hubei’de olmak üzere iki Çin fabrikasında üretime kısmen devam etmeyi planladığını açıkladı. Rakip Honda da bazı çalışanların Wuhan’daki fabrikasında işlerine geri döndüğünü ve bugünden itibaren üretime yavaş yavaş yeniden başlayacağını söyledi.

Hubei hükümeti, bazı kısıtlamaları gevşetirken okulların bir süre daha kapalı kalacağını duyurdu.