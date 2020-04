Fahiş fiyatla ürün satanlara bakanlıktan ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Reklam Kurulunun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti.

198 firmanın tam listesi

Firma unvanı, satışların yapıldığı mecralar, fahiş fiyata satılan ürünler ve kesilen para cezası miktarları şöyle;

Atabay Aslan www.n11.com Maske 104.781 TL

Pufai Uluslararası Plastik ve Kağıt Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. ww.hepsiburada.com www.n11.com Maske 104.781 TL

MDI Bilgisayar Ve Medikal Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Semih ŞENER-RULOGETİR www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

UKN Global Marketıng Agency İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Maske 104.781 TL

Sam Satınalma Motoru Bilgi Teknolojileri Ve Ticaret Anonim Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Eftal Uygun www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Mustafa Dönmez www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Luxor Endüstriyel Kimyasallar San. ve Tic. Ltd.Şti. www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Gurbet ÜNEL www.n11.com Maske 104.781 TL

Emine KASAP www.n11.com Maske 104.781 TL

Luxor Kimya ve Temizlik Mad.İth.İhr. San. ve Tic.Ltd.Şti.www.n11.com www.luxorotomarket.com Maske 104.781 TL

Bincan Hırdavat Endüstriyel Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Eastndbull Elektronik İthalat İhracat ve Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Mehmet Latif Kaplan www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL Sdçs Nakliyat Matbaacılık Dekorasyon

Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Kontax Kozmetik Ürünler E-Ticaret Pazarlama Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Sanka Promosyon Tekstil Reklam İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Maske 104.781 TL

Ucr Kozmetik Ve Itriyat Ürünleri Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

İnan ALVER (294. Kurul) www.n11.com Maske 104.781 TL

Canok Medikal Sağliktekstil Inşaat Ve Gida Tic.Ltd.Şti (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

İmes Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Hakmar Market-Hakmar Mağazacılık Ltd. Şti Perakende Maske 10.475 TL

Seyfi Dayanıklı Tüketim Malları ve İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. www.eldivensatis.com Maske ve

Dezenfektan 104.781 TL

Baturalp Yılmaz www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

NECM Kimya Akaryakıt Ürünleri Medikal Malzemeler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Juveco İlaç Ve Dermokozmetik Limited Şirketi www.trendyol.com Dezenfektan 104.781 TL

CM Temizlik Malzemeleri Dış Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL

İkra Medikal Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Kanas İnternet Mark. Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL

Urhan Kozmetik Sağlıklı Yasam Ürünleri Ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Kolonya 104.781 TL

Fark Gıda İnşaat Oto. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL

Özbereket Gıda İn.ş Oto. Oto Yedek Parça ve Aks. San. Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL

Hedef Medikal-Mehmet ÖNDER Perakende Kolonya 10.475 TL

Ecemar Marketleri-Ecer Gıda Tarım Ve Hayvancılık Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL

Kalemdar Gıda Ve Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL

Karen Group Gıda Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş www.hepsiburada.com www.trendyol.com Gıda 104.781 TL

İsmet Kerem Talu www.n11.com Maske 104.781 TL

Muhammed Arslan www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Mahmut Karakaş www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Faruk Güven www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Aynur KALKIR www.n11.com Maske 104.781 TL

SESAM Grup Tekstil Ambalaj Reklam Matbaa Hırdavat Ürünleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

ADSM Sağlık Gereç. San. ve Tic. Ltd. Şti. (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Nilsu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Çayyolu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Yaman Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Oto Moda Gross-Otomotiv ve Aksesuar A.Ş Perakende Maske 10.475 TL

Buket Eczanesi Eczane Maske ve dezenfektan 10.475 TL

Merih Ferhat Ruhoğlu www.hepsiburada.com Maske ve Dezenfektan 104.781 TL

Müge Özçelik www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL

Ünal KOÇ www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Kumsal Tercüme Bilişim Hizmetleri Reklam Gıda İnşaat Güvenlik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Ankuva Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Ambalaj Gross Market-Muhammed Yunus Bölükbaşı Perakende Dezenfektan 10.475 TL

Meydan Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Çakırhan Gıda Market-Edip ARDIÇ Perakende Kolonya 10.475 TL

Şımarık Shop-Mehmet DAĞHAN Perakende Kolonya 10.475 TL

Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş. Ragıp Tüzün Şubesi Perakende Kolonya 10.475 TL

Özlem ÖZ www.n11.com Maske 104.781 TL

Yiğit Entegre Hayvancılık Ve Tarım Yatırımları İnşaat Limited Şirketi www.n11.com Maske 104.781 TL

Orçun Eczanesi Eczane Maske ve ateşölçer 10.475 TL

Nisan Eczanesi Eczane Maske ve dezenfektan 10.475 TL

Aromel Kimya Medikal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Mayıs Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Eczane Esra Ünal Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Sancak Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Nurlu Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Ambalajdünyası Taahhüt Medikal Temizlik Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Kolonya 104.781 TL

Büşra YARDIMCI www.trendyol.com Kolonya 104.781 TL

Selman AYDEMİR www.n11.com Kolonya 104.781 TL

Koneli A.Ş Perakende Kolonya 10.475 TL

Activ Baby Store Perakende Kolonya 10.475 TL

My Gross Toptan Market-Ögem Tem. Hayv. Gıda Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL

Asfora Marketleri(Ankara Yolu Şubesi) Perakende Islak Mendil 10.475 TL

Bayram UYSAL www.n11.com Maske 104.781 TL

Turkuaz Nalburiye İş Sağ.Güv. Ve Ekipm. Ltd.Şti. www.n11.com Maske 104.781 TL

Mustafa TURAN www.n11.com Maske 104.781 TL

Maya İnovasyon Kimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Çağrı emre karakoçluoğlu (294. Kurul) www.n11.com Maske 104.781 TL

Medikalbim Sağlık Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Çandır Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Ana Med Anadolu Medikal Mehmet ORHONLU Perakende Dezenfektan 10.475 TL

Sevim ŞAKİR www.n11.com

www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Atlı Nalburiye ve Hırdavat A.Ş. www.n11.com Maske 104.781 TL

Arel Ambalaj Temizlik Gida Reklam Paz.San Ve Tic Ltd Şti (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Palanduz Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Metro Toptan AVM-Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İzmir Şubesi Perakende Maske 10.475 Efeler Bilgisayar Temizlik Ürn. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. www.n11.com Maske 104.781 TL

Dora Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Dünya Dış tic. Paz. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti. (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Ceyhun ARSLAN www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Güven Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Sema Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Ar-Ge Teknik Hırd.Meins.Tas. İth. İhr.San.ve Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Cansu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Dikmen Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Yusuf Mete GÜRER www.trendyol.com Maske 104.781 TL

Ekşioğlu Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited

Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Fatma Künkül www.n11.com Maske 104.781 TL

Samet Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Gülsüm Hale Özsoy www.n11.com Maske 104.781 TL

Ahmet Altıntaş www.n11.com Maske 104.781 TL

Azim Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Batuhan Yaprak www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Hedef Kırtasiye-Hedef Otel Ekipmanları Kırtasiye Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti Perakende Dezenfektan 10.475 TL

Kader ERDAL www.hepsiburada.com Kolonya 104.781 TL

Hasan BAK www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Afyon Dost Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Gökçe Medikal Perakende Maske 10.475 TL

Serenat Özel İş Güvenliği Teknik Malzeme ve Danışmanlık www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Filiz Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Ömür Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Eczanem Medikal Eczane Maske 10.475 TL

Medilever Medikal Perakende Maske 10.475 TL

GAZİANTEP İbrahim Halil Sever www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Nane Limon Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL

Çiftçibaşı Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL

Hastaneler Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL

Eczane Ceviz Ezcane Maske 10.475 TL

Şükrüpaşa Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL

Gürcükapı Eczanesi Ezcane Maske ve dezenfektan 10.475 TL

Ferman Medikal Perakende Maske 10.475 TL

Çevrem Market Perakende Maske 10.475 TL

Murat Market- Zeki Kardeşler Alışveriş Merkezi Mrk. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL

Vagon Toptan Market-Zeki Kardeşler Alışveriş Merkezi Perakende Kolonya 10.475 TL

Mehmet Ali DEMİR www.n11.com Maske 104.781 TL

Mahfuz ÖNÜR www.n11.com www.trendyol.com Dezenfektan 104.781 TL

Oral Medikal Perakende Maske 10.475 TL

Toprak Medikal Sağlık Ürünleri Pazarlama

Ahmet Toprak Perakende Maske 10.475 TL

Emirgan Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL

Fatma Sönmez-Şişko Medikal Perakende Dezenfektan 10.475 TL

Artvin Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Hacıoğlu Eczanesi Eczane Maske ve Dezenfektan 10.475 TL

Halit Kul Medikal Perakende Maske ve

Dezenfektan 10.475 TL

Güngör Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Melda Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Merve Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

İnceler Agro Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri

İmalatPazarlama san. Tic. Ltd. Şti. www.trendyol.com Gida 104.781 TL

Ahmet Medikal Perakende Maske 10.475 TL

Güven İşitme Medikal / Perakende Maske 10.475 TL

Şakarlar Ambalaj Ve Temizlik Ürünleri Perakende Dezenfektan 10.475 TL

Bilge Eczanesi Eczane Kolonya 10.475 TL

Özpaş Market-Öztürk Zahirecilik Gazete Madencilik Gübre ve Gıda Maddeleri San.Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL

Banu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Ezgi Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Büyük Eczane Eczane Maske 10.475 TL

Ayka Sağlık Ürünleri Medikal Paz. San. Tic. A.Ş. Perakende Maske 10.475 TL

İlhami Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Kentpark AVM Pazarlama Tic. Ve San. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL

Akifoğlu Şekerleme ve Kuruyemiş Perakende Kolonya 10.475 TL

Özgür Medikal Perakende Maske 10.475 TL

Serap Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Seda Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Koza Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Yiğit Özdemir www.hazirda.com Dezenfektan 104.781 TL

Bozkuşlar Gıd. İnş. Oto. Un Mam. Pak. Çay. Tic Ve San. Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Kolonya 104.781 TL

Altun Gıda San. ve Tic. A.Ş Perakende Kolonya 10.475 TL

Duru Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Burcu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Su Medikal Perakende Maske ve Dezenfektan 10.475 TL

Numune Medikal Perakende Dezenfektan 10.475 TL

RİZE Ömür Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

KARS Kar Medikal Sağ. Tıb. Mal. Tic. Ltd. Şti. Perakende Maske 10.475 TL

Tuğba Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Zeren Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Özışık Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Beşler Market-58 Beşler Gıda Akaryakıt İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL

Deniz Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Sümer Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Kurtuluş Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Nar Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Sefa UÇAK www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Kale Tıp Medikal Eczane Maske 10.475 TL

Orçun Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Yaşam Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Sağlık Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Sılam Medikal Perakende Maske 10.475 TL

Gazibeğendi Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

İmaj Mühendislik / AYDIN Perakende Maske 10.475 TL

Cansu Dere Eczanesi Eczane Maske ve Dezenfektan 10.475 TL

Duru Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Deva Medical Perakende Dezenfektan 10.475 TL

Tuba Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Es Sağlık Ürünleri Perakende Maske 10.475 TL

Şirin Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL

Zaruri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Emine Arı Baktar www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL

İnanlar Elektrik Elektronik İnşaat Gıda Turizm

Petrol Ve Tütün Ürünleri Sanayi Limited Şirketi www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL

Alc Global Çözümler Dış Ticaret Turizm Tercümanlık Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL

Gökçe Market -Özgül GÖKÇE Perakende Kolonya 10.475 TL

BİTLİS Sağlık Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL

Serhat Şeker www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL

Akyelpaze Pazarlama Perakende Islak Mendil 10.475 TL

Mervem Işçi Güvenlik Malzemeleri Sosyal Hizmetler Tekstil Inşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (294. Kurul)

www.n11.com Maske 104.781 TL

Münevver Uluzman www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL

Üstek Gıda Otom. İnş. Tur. Pet. Rent. Car san. Tic. Ltd. Şti. (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL

Nergis Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL