Fahiş fiyatla ürün satanlara bakanlıktan ceza yağdı!
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı.
Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı.
Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.
1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Reklam Kurulunun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti.
198 firmanın tam listesi
Firma unvanı, satışların yapıldığı mecralar, fahiş fiyata satılan ürünler ve kesilen para cezası miktarları şöyle;
Atabay Aslan www.n11.com Maske 104.781 TL
Pufai Uluslararası Plastik ve Kağıt Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. A.Ş. ww.hepsiburada.com www.n11.com Maske 104.781 TL
MDI Bilgisayar Ve Medikal Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Semih ŞENER-RULOGETİR www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
UKN Global Marketıng Agency İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Maske 104.781 TL
Sam Satınalma Motoru Bilgi Teknolojileri Ve Ticaret Anonim Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Eftal Uygun www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Mustafa Dönmez www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Luxor Endüstriyel Kimyasallar San. ve Tic. Ltd.Şti. www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Gurbet ÜNEL www.n11.com Maske 104.781 TL
Emine KASAP www.n11.com Maske 104.781 TL
Luxor Kimya ve Temizlik Mad.İth.İhr. San. ve Tic.Ltd.Şti.www.n11.com www.luxorotomarket.com Maske 104.781 TL
Bincan Hırdavat Endüstriyel Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Eastndbull Elektronik İthalat İhracat ve Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Mehmet Latif Kaplan www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL Sdçs Nakliyat Matbaacılık Dekorasyon
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Kontax Kozmetik Ürünler E-Ticaret Pazarlama Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Sanka Promosyon Tekstil Reklam İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Maske 104.781 TL
Ucr Kozmetik Ve Itriyat Ürünleri Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
İnan ALVER (294. Kurul) www.n11.com Maske 104.781 TL
Canok Medikal Sağliktekstil Inşaat Ve Gida Tic.Ltd.Şti (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
İmes Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Hakmar Market-Hakmar Mağazacılık Ltd. Şti Perakende Maske 10.475 TL
Seyfi Dayanıklı Tüketim Malları ve İletişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. www.eldivensatis.com Maske ve
Dezenfektan 104.781 TL
Baturalp Yılmaz www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
NECM Kimya Akaryakıt Ürünleri Medikal Malzemeler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Juveco İlaç Ve Dermokozmetik Limited Şirketi www.trendyol.com Dezenfektan 104.781 TL
CM Temizlik Malzemeleri Dış Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL
İkra Medikal Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Kanas İnternet Mark. Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL
Urhan Kozmetik Sağlıklı Yasam Ürünleri Ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Kolonya 104.781 TL
Fark Gıda İnşaat Oto. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL
Özbereket Gıda İn.ş Oto. Oto Yedek Parça ve Aks. San. Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL
Hedef Medikal-Mehmet ÖNDER Perakende Kolonya 10.475 TL
Ecemar Marketleri-Ecer Gıda Tarım Ve Hayvancılık Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL
Kalemdar Gıda Ve Temizlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL
Karen Group Gıda Tekstil İnşaat San. Tic. A.Ş www.hepsiburada.com www.trendyol.com Gıda 104.781 TL
İsmet Kerem Talu www.n11.com Maske 104.781 TL
Muhammed Arslan www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Mahmut Karakaş www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Faruk Güven www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Aynur KALKIR www.n11.com Maske 104.781 TL
SESAM Grup Tekstil Ambalaj Reklam Matbaa Hırdavat Ürünleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
ADSM Sağlık Gereç. San. ve Tic. Ltd. Şti. (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Nilsu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Çayyolu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Yaman Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Oto Moda Gross-Otomotiv ve Aksesuar A.Ş Perakende Maske 10.475 TL
Buket Eczanesi Eczane Maske ve dezenfektan 10.475 TL
Merih Ferhat Ruhoğlu www.hepsiburada.com Maske ve Dezenfektan 104.781 TL
Müge Özçelik www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL
Ünal KOÇ www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Kumsal Tercüme Bilişim Hizmetleri Reklam Gıda İnşaat Güvenlik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Ankuva Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Ambalaj Gross Market-Muhammed Yunus Bölükbaşı Perakende Dezenfektan 10.475 TL
Meydan Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Çakırhan Gıda Market-Edip ARDIÇ Perakende Kolonya 10.475 TL
Şımarık Shop-Mehmet DAĞHAN Perakende Kolonya 10.475 TL
Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş. Ragıp Tüzün Şubesi Perakende Kolonya 10.475 TL
Özlem ÖZ www.n11.com Maske 104.781 TL
Yiğit Entegre Hayvancılık Ve Tarım Yatırımları İnşaat Limited Şirketi www.n11.com Maske 104.781 TL
Orçun Eczanesi Eczane Maske ve ateşölçer 10.475 TL
Nisan Eczanesi Eczane Maske ve dezenfektan 10.475 TL
Aromel Kimya Medikal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Mayıs Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Eczane Esra Ünal Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Sancak Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Nurlu Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Ambalajdünyası Taahhüt Medikal Temizlik Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Kolonya 104.781 TL
Büşra YARDIMCI www.trendyol.com Kolonya 104.781 TL
Selman AYDEMİR www.n11.com Kolonya 104.781 TL
Koneli A.Ş Perakende Kolonya 10.475 TL
Activ Baby Store Perakende Kolonya 10.475 TL
My Gross Toptan Market-Ögem Tem. Hayv. Gıda Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL
Asfora Marketleri(Ankara Yolu Şubesi) Perakende Islak Mendil 10.475 TL
Bayram UYSAL www.n11.com Maske 104.781 TL
Turkuaz Nalburiye İş Sağ.Güv. Ve Ekipm. Ltd.Şti. www.n11.com Maske 104.781 TL
Mustafa TURAN www.n11.com Maske 104.781 TL
Maya İnovasyon Kimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Çağrı emre karakoçluoğlu (294. Kurul) www.n11.com Maske 104.781 TL
Medikalbim Sağlık Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Çandır Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Ana Med Anadolu Medikal Mehmet ORHONLU Perakende Dezenfektan 10.475 TL
Sevim ŞAKİR www.n11.com
www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Atlı Nalburiye ve Hırdavat A.Ş. www.n11.com Maske 104.781 TL
Arel Ambalaj Temizlik Gida Reklam Paz.San Ve Tic Ltd Şti (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Palanduz Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Metro Toptan AVM-Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İzmir Şubesi Perakende Maske 10.475 Efeler Bilgisayar Temizlik Ürn. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. www.n11.com Maske 104.781 TL
Dora Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Dünya Dış tic. Paz. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti. (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Ceyhun ARSLAN www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Güven Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Sema Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Ar-Ge Teknik Hırd.Meins.Tas. İth. İhr.San.ve Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Cansu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Dikmen Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Yusuf Mete GÜRER www.trendyol.com Maske 104.781 TL
Ekşioğlu Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Fatma Künkül www.n11.com Maske 104.781 TL
Samet Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Gülsüm Hale Özsoy www.n11.com Maske 104.781 TL
Ahmet Altıntaş www.n11.com Maske 104.781 TL
Azim Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Batuhan Yaprak www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Hedef Kırtasiye-Hedef Otel Ekipmanları Kırtasiye Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti Perakende Dezenfektan 10.475 TL
Kader ERDAL www.hepsiburada.com Kolonya 104.781 TL
Hasan BAK www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Afyon Dost Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Gökçe Medikal Perakende Maske 10.475 TL
Serenat Özel İş Güvenliği Teknik Malzeme ve Danışmanlık www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Filiz Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Ömür Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Eczanem Medikal Eczane Maske 10.475 TL
Medilever Medikal Perakende Maske 10.475 TL
GAZİANTEP İbrahim Halil Sever www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Nane Limon Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL
Çiftçibaşı Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL
Hastaneler Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL
Eczane Ceviz Ezcane Maske 10.475 TL
Şükrüpaşa Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL
Gürcükapı Eczanesi Ezcane Maske ve dezenfektan 10.475 TL
Ferman Medikal Perakende Maske 10.475 TL
Çevrem Market Perakende Maske 10.475 TL
Murat Market- Zeki Kardeşler Alışveriş Merkezi Mrk. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL
Vagon Toptan Market-Zeki Kardeşler Alışveriş Merkezi Perakende Kolonya 10.475 TL
Mehmet Ali DEMİR www.n11.com Maske 104.781 TL
Mahfuz ÖNÜR www.n11.com www.trendyol.com Dezenfektan 104.781 TL
Oral Medikal Perakende Maske 10.475 TL
Toprak Medikal Sağlık Ürünleri Pazarlama
Ahmet Toprak Perakende Maske 10.475 TL
Emirgan Eczanesi Ezcane Maske 10.475 TL
Fatma Sönmez-Şişko Medikal Perakende Dezenfektan 10.475 TL
Artvin Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Hacıoğlu Eczanesi Eczane Maske ve Dezenfektan 10.475 TL
Halit Kul Medikal Perakende Maske ve
Dezenfektan 10.475 TL
Güngör Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Melda Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Merve Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
İnceler Agro Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri
İmalatPazarlama san. Tic. Ltd. Şti. www.trendyol.com Gida 104.781 TL
Ahmet Medikal Perakende Maske 10.475 TL
Güven İşitme Medikal / Perakende Maske 10.475 TL
Şakarlar Ambalaj Ve Temizlik Ürünleri Perakende Dezenfektan 10.475 TL
Bilge Eczanesi Eczane Kolonya 10.475 TL
Özpaş Market-Öztürk Zahirecilik Gazete Madencilik Gübre ve Gıda Maddeleri San.Tic. Ltd. Şti Perakende Kolonya 10.475 TL
Banu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Ezgi Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Büyük Eczane Eczane Maske 10.475 TL
Ayka Sağlık Ürünleri Medikal Paz. San. Tic. A.Ş. Perakende Maske 10.475 TL
İlhami Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Kentpark AVM Pazarlama Tic. Ve San. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL
Akifoğlu Şekerleme ve Kuruyemiş Perakende Kolonya 10.475 TL
Özgür Medikal Perakende Maske 10.475 TL
Serap Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Seda Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Koza Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Yiğit Özdemir www.hazirda.com Dezenfektan 104.781 TL
Bozkuşlar Gıd. İnş. Oto. Un Mam. Pak. Çay. Tic Ve San. Tic. Ltd. Şti. www.hepsiburada.com Kolonya 104.781 TL
Altun Gıda San. ve Tic. A.Ş Perakende Kolonya 10.475 TL
Duru Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Burcu Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Su Medikal Perakende Maske ve Dezenfektan 10.475 TL
Numune Medikal Perakende Dezenfektan 10.475 TL
RİZE Ömür Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
KARS Kar Medikal Sağ. Tıb. Mal. Tic. Ltd. Şti. Perakende Maske 10.475 TL
Tuğba Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Zeren Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Özışık Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Beşler Market-58 Beşler Gıda Akaryakıt İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Perakende Kolonya 10.475 TL
Deniz Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Sümer Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Kurtuluş Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Nar Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Sefa UÇAK www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Kale Tıp Medikal Eczane Maske 10.475 TL
Orçun Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Yaşam Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Sağlık Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Sılam Medikal Perakende Maske 10.475 TL
Gazibeğendi Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
İmaj Mühendislik / AYDIN Perakende Maske 10.475 TL
Cansu Dere Eczanesi Eczane Maske ve Dezenfektan 10.475 TL
Duru Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Deva Medical Perakende Dezenfektan 10.475 TL
Tuba Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Es Sağlık Ürünleri Perakende Maske 10.475 TL
Şirin Eczanesi Eczane Maske 10.475 TL
Zaruri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Emine Arı Baktar www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL
İnanlar Elektrik Elektronik İnşaat Gıda Turizm
Petrol Ve Tütün Ürünleri Sanayi Limited Şirketi www.hepsiburada.com Dezenfektan 104.781 TL
Alc Global Çözümler Dış Ticaret Turizm Tercümanlık Limited Şirketi www.n11.com Dezenfektan 104.781 TL
Gökçe Market -Özgül GÖKÇE Perakende Kolonya 10.475 TL
BİTLİS Sağlık Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
Serhat Şeker www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL
Akyelpaze Pazarlama Perakende Islak Mendil 10.475 TL
Mervem Işçi Güvenlik Malzemeleri Sosyal Hizmetler Tekstil Inşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (294. Kurul)
www.n11.com Maske 104.781 TL
Münevver Uluzman www.hepsiburada.com Gıda 104.781 TL
Üstek Gıda Otom. İnş. Tur. Pet. Rent. Car san. Tic. Ltd. Şti. (294. Kurul) www.hepsiburada.com Maske 104.781 TL
Nergis Eczanesi Eczane Dezenfektan 10.475 TL
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