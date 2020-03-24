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Bakan Koca’dan ilaç açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den Kovid-19 için getirileren ilaçların ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını, söz konusu ilaçların yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den Kovid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.
Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, “Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak.” ifadelerini kullandı.
“Aşı geliştirilmesi için harekete geçtik”
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19’a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır.” değerlendirmesinde bulundu.
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