Bakan Koca’dan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den Kovid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, “Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

“Aşı geliştirilmesi için harekete geçtik”

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19’a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır.” değerlendirmesinde bulundu.